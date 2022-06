Nejvyšší bod celého Českého Meránu je Javorová skála, měří 723 m.n.m. Pokrývají ji lesy převážně bukové a smrkové, byť s mnoha holinami po kůrovcové těžbě. Přesto je to krásný a zároveň trochu tajemný prostor, který stále láká dychtivého tuláka a vandrovníka. Pravda, dostat se ze Sedlce dá pěknou námahu a dlouhé šlapání do kopce, ovšem výsledek určitě stojí za to. Krásné lesy, spousta kamenů všech velikostí a tvarů a zároveň i daleké výhledy dolů do kraje. Vesničky jsou tu malé, ale o to malebnější. Vyzdobené udržovanými chaloupkami, křížky a zvoničkami. Není divu, že se tu natáčelo i několik slavných pohádek.Vřele doporučuji každému prochodit si zdejší krajinu, popřemýšlet a relaxovat.