/FOTO, ROZHOVOR/ Poděbradská Galerie Ludvíka Kuby hýří barvami a neotřelými nápady. Ukázky ze své tvorby, tedy výstavou nazvanou Neboj! zde vystavuje mladá malířka a grafička Tereza Zichová. Oblíbeným tématem autorčiných maleb jsou výjevy, které se pohybují někde mezi pohádkou, sci-fi filmem a živým snem. A nějakou spojující linkou jejich obrazů z poslední doby jsou příběhy.

Tereza Zichová vystavuje v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech | Foto: Deník/Milan Čejka

Kdy jste rozhodla, že se budete věnovat výtvarným činnostem?

V galerii visí obraz s názvem Tonarovi na něm je znázorněno, co všechno mě hlavně k tomu malování přivedlo a ovlivnilo. Moje dětství je spojeno s mnoha zajímavými sny, ve kterých jsem byla malířkou. Potom se na plátně objevuje motiv z filmu Titanic a našly by se tam i další střípky a podněty, které byly důležité pro mé další výtvarné vyjadřování.

Takže jste už od dětství ráda malovala?

Určitě, na základní škole mě výtvarka hodně bavila, potom přišly další školy, střední uměleckoprůmyslová a dále pražská Akademie výtvarného umění. Tady jsem pod vedením Michaela Rittsteina získávala vědomosti a rozvíjela svoje schopnosti.

Vaše obrazy i grafiky jsou plné symbolů nebo znaků, které nemusí hned každý pochopit. Chcete, aby na nich lidé hledali a objevovali nějaké vztahy nebo příběhy?

Byla bych moc ráda, kdyby každý návštěvník galerie si na mých obrazech dokázal díky fantazii, najít třeba nějaký příběh. Moje obrazy chtějí vybízet k takovému zejí k takovému přemýšlení. Samozřejmě, že ke každému obrazu patří můj výklad, ale vůbec to nevylučuje možnost jiného vnímání.

Poděbradská výstava nese název Neboj! Ale vaše tvorba působí optimisticky a pozitivně. Jak je to vlastně u vás se strachem?

Název má spíše symbolizovat nějakou takovou hravost nebo poťouchlost. Ráda se výtvarně pohybuji u různých pohádkových námětů, u starých legend, zvířecích motivů, vzpomínek na dětství nebo nějakých filmových příběhů. Ale se strachem to nemá nic společného.

Patrně se tématicky ráda vracíte do minulosti, někam do minulých století. Znamená to, že zde také hledáte inspiraci?

Nějak se snažím spíše intuitivně skládat některé záležitosti k sobě, takže se na mých obrazech ojevují postavy v historických kostýmech se starými účesy. Vracím se tím do baroka, do renesance i jinam. Mám ráda historické publikace, kde jsou kresby z minulých dob, takže odtud přichází nějaká inspirace, nejprve do prvních skic a potom dál do obrazů. Nejedná se jen o postavy, ale i o předměty, textilie a další doplňky. A zase mě hlavně baví vytvářet nebo skládat nějaký příběh.

Měla jste nebo máte nějaký malířský vzor, nějakého klasika?

Ani ne! Spíše se pohybuji nějak napříč některými výtvarnými směry a hledám podněty. Ale vlastně mohu říci, že se mi snad nejvíce líbí grafiky jejichž tvůrcem je geniální francouzský rytec a ilustrátor Gustave Doré. Jeho skvělé rytiny patří k různým bajkám a pověstem.

Troufnu si říci, že máte ráda svět barev, protože jimi obrazy jen hýří…

Ano, mnoho výrazných barev a barevných odstínů patří k mému vyjadřování. Ráda je všelijak kombinuji, vznikají tak výjevy na pokraji reality, pohádky nebo akčního filmu. A také mám období, kdy maluji určitou barvou. Nakonec svět kolem nás přece není černobílý.

Kreslíte, malujete a co grafika? Kterou techniku máte nejraději?

Musím se přiznat, že nejčastěji se věnuji litografii. Jednak se dostávám do jiného prostředí a poznávám další techniky výtvarného vyjádřování. Samotná technika litografie je úžasná a tak doufám, že budu i nadále v tomto směru pokračovat.

Chcete na závěr něco doplnit?

Ráda bych pozvala čtenáře Nymburského deníku na výstavu, která potrvá do neděle 28. dubna. A na úplný závěr se v tento den bude od 16 hodin konat komentovaná prohlídka, při které budu vysvětlovat svoje výtvarné postoje a nápady. Samozřejmě, že budu ráda, když si někdo nějaký obraz zakoupí.