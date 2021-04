Také rodiče na Poděbradsku se vzdělávají online - třeba jak na výchovu dětí

Dnešní době Covidu- 19, době nemoci, karantén, rychlých změn a velkých neznámých je nutné se přizpůsobit. To, že společnost komunikuje převážně online vede i nás do virtuálního prostředí. A překvapivě se daří. To, že spolu online komunikují odborníci pracovních skupin (proběhly v měsíci únoru a březnu), to, že je možné semináře a školení pro pedagogy celkem bez problému do tohoto prostředí převést, bylo a je předvídatelné. Ale že se nám podaří online komunikovat a pořádat akce pro rodiče a veřejnost, to jsme nečekali. A přece se to povedlo.

Ilustrační foto. | Foto: Aneta Knytlová