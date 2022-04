První den této mimořádně zdařilé exkurze nás čekala návštěva Londýna. Začali jsme prohlídkou Greenwichského parku s Královskou observatoří, odtud jsme měli skvělý výhled i na moderní architekturu města – výškové budovy na Isle of Dogs a v londýnském City. Následovala přeprava lodí k Toweru. Zde jsme si prohlédli pevnost, obzvlášť nás zaujal interiér hradu a expozice korunovačních klenotů. Odpoledne jsme měli možnost si projít Tower Bridge, seznámit se s jeho historií a unikátním technickým řešením. Odpoledne jsme navštívili galerii Tate Modern s expozicí moderního umění. V podvečer jsme přešli přes elegantní Millenium Bridge do čtvrti The City k velkolepé barokní katedrále sv. Pavla.