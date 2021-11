Studenti se na Erasmu v Poděbradech nenudili. Pekli chléb a adoptovali jezevčici

/FOTOGALERIE/ V týdnu od 11. do 15. 10. jsme na naší škole přivítali vzácné hosty z programu Erasmus+. Přijeli žáci a učitelé z Itálie, Makedonie, Turecka a Norska. Do Česka dorazili plni očekávání, jaký zajímavý program jsme si pro ně připravili. My jsme se je snažili nezklamat a odstartoval náš nabitý týden

Z programu výměnného pobytu Erasmus | Foto: Archiv SZeŠ a SOŠ Poděbrady