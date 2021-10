Navzdory nepřízni osudu vyslala Lokomotiva Nymburk do okresních a jedné krajské soutěže dospělých dokonce sedm svých týmů. Jednoznačně tím potvrdila fakt, že z hlediska své členské základny je nejpočetnějším klubem na okrese. První tři družstva oddílu ze Zálabí zahájila sezónu se střídavými úspěchy. Lokomotiva Nymburk A doma podlehla, a to v krajském přeboru druhé třídy, silné a omlazené Sadské 6:10. Výsledkově nejlepšími hráči domácích byli K. Piroutek a Dvořák. Legendární „Pigi“ vybojoval tři vítězství ze tří špílů a druhý jmenovaný se radoval třikrát, když jen jednou odešel od stolu poražen. Výsledek zápasu citelně ovlivnila neúčast M. Kyncla v dresu domácích, který dlouhá léta patří k oporám A týmu.

Další dvě skvadry ze zálabské letní sokolovny vybojovaly svá dvě utkání v okresním přeboru první třídy. Nejvíce se v úvodu sezóny zadařilo prvnímu rezervnímu týmu, který opanoval obě úvodní měření sil. Nejprve v Krchlebech tým dominoval 14:4, aby o tři dny později přehrál doma oslabené Pečky 12:6. Výsledkově bylo poměrně překvapivě velice úspěšné celé kvarteto plejerů. Sympaťák s „anťákem“ L. Dudla nasbíral pět vítězství spolu se dvěma porážkami a J. Šimek bral šest úspěšných singlů proti dvěma neúspěchům. Lídr týmu T. Kokojan si na svoji „travnatou“ pálečku připsal šest triumfů, když pouze jednou odešel od domácího stolu poražen.

Amatérský ping – pong: restart po dvou letech „prázdnin“

Patrně největším překvapením jsou parádní výkony prvookresního novice P. Plachého. Tento chlapec zhruba před deseti lety vyměnil padák, rogalo, baťůžek a pohorky za sadu pingpongových pálek a ohromný zápal pro hru, čímž rozhodně nic nepokazil, ba naopak. Filantropický muž a současný největší oddílový nadšenec získal čtyři vítězné skalpy proti třem porážkám, což je pro něj velice pozitivní bilance. Navíc je to v jeho případě určitě spravedlivá odměna za stovky modelových špílů, resp. tisíce hodin intenzívní tréninkové píle a dřiny. Takové množství vlastního úsilí totiž „bombáta“ Pavlík (vysvětlivka, „bombáta“ je útočný typ hráče, který do míčku velice často mlátí hrubou silou) malému sportu za těch posledních pár let věnoval. Druhý rezervní tým, vedený charismatickým J. Sobotkou, bohužel v úvodních dvou špílech vítěznou květinku neškubnul.

Individuálně se nejvíce dařilo Romanu Eliškovi a R. Hendrychovi. „Malý Éla“ ovládl čtyři vítězné špíly proti třem porážkám a R. Hendrych celkově pobral tři singlové triumfy a čtyři neúspěchy. Nutno ovšem podotknout, že Lokomotiva C měla poměrně těžký los, neboť se hned v úvodním kole představila na horké palubovce favorizovaných Poděbrad, v jejichž dresu nastupuje dvojice bývalých ligových plejerů.

Tomáš Kokojan