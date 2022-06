Soutěžními skokany roku se stali L. Dudla, D. Rufer, K. Kořínek, M. Boubín a R. Hendrych. Kvalitní výkonnost si udrželi K. Piroutek, M. Kyncl, Roman Eliška a T. Kokojan. Nejúspěšnějším nováčkem je P. Matějovský. Nejlepšími mládežníky do 15 let se stali T. Končický a P. Košvanec. Nejstarším tréninkovým hráčem je osmaosmdesátiletý S. Randa, nejstarším soutěžním plejerem je devětasedmdesátiletý V. Vejtruba a nejúspěšnějším hrajícím superveteránem se stal K. Kořínek (78). Vedoucími družstev byli M. Kyncl (A), T. Kokojan (B + G – děti), J. Sobotka (C), J. Heršálek (D), J. Nejedlý (E) a F. Kokeš (F). Ve funkci trenéra mládeže působili T. Kokojan (šéftrenér), J. Heršálek a S. Randa. Správcem herny je od letoška P. Plachý.