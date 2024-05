Resumé: Družstva v okresních soutěžích dospělých: dvakrát brambor, jednou udržení a jeden pád. Alias třikrát „slušný“ a jedna „bída.“

Lokomotiva B po klíčovém vítězství v Seleticích (P. Plachý, T. Kokojan, M. Boubín a J. Friedl). | Foto: archiv T. Kokojana

OP I. LOKOMOTIVA NYMBURK B:

8. MÍSTO, 21 BODŮ.Těžká sezóna bez dvou opor, které se před sezónou přesunuly do A týmu (Šimek, Hendrych). Zpočátku boj o udržení, nakonec solidní bodový zisk a čtvrté místo od konce. DOBRÁ PRÁCE.

OP II. LOKOMOTIVA NYMBURK C: 4. MÍSTO, 43 BODŮ.Parádní začátek, tahoun mužstva Roman Eliška (přes 90 % úspěšnosti) po boku herně obrozeného velkého brášky Radka, posléze však nucený nástup náhradníků a nakonec „jen“ bramborový flek. SLUŠNÝ, ALE MĚLI URČITĚ NA VÍC.

OP II. LOKOMOTIVA NYMBURK D: 12. MÍSTO, 7 BODŮ A SESTUP.Nemastné výkony opor Boubína a Matějovského, pohasínající Heršálek a hráči, kteří na soutěž, a to při vší úctě, asi prostě neměli. Posledním hřebíčkem do sestupové „rakve“ byl, a to ve druhé polovině soutěže, nucený přesun Boubína do základu „béčka“. Pád do propadliště dějin byl zpečetěn. BÍDA KLONOVANÁ NOUZÍ.

OP IV. LOKOMOTIVA NYMBURK E: 4. MÍSTO, 43 BODŮ.„Rodinný“ tým, jehož základní hrací sestavu tvořila dvojice juniorů, dobrá žena (matka jednoho z mladíků) a lídr P. Novotný, fungoval pod vedením dobromyslného železničáře dokonale. Premiérový start v soutěži dospělých se všem třem nováčkům povedl, když překvapila především sympatická madam L. Holčáková. Nutno dodat, že filantropický vedoucí, kterému se dostává osobní trenérské péče pánů Kokojana a Randy, se pekelně zlepšil. Na vysněnou bednu chyběl jediný bodík. SKVĚLÁ PRÁCE.

OP ŽACTVA. LOKOMOTIVA NYMBURK: 5. MÍSTO, 21 BODŮ.Tahounem týmu Holčák, skokanem novic Jirka Lahoda. DOBRÁ PRÁCE.

HRÁČI

OP I: Pavel „Plašan“ Plachý – neúnavný hledač své herní cesty, Miloš „Číňan“ Boubín – démonický obranář „Čapájev“ a pětisetový porážkový automasochista, David „Panák“ Rufer – adaptabilní obranář a skokan roku, Tomáš „Kokos“ Kokojan (vedoucí týmu) – plejer se solidní dvacetiletou konstantní výkonností.

OP II (LOKOMOTIVA C): Jiří Friedl – blokující „kousavec“, Radek „Velkej Éla“ Eliška – stylový skokan roku, Roman „Malej Éla“ Eliška – netrénující iluzionista a „špílmachr“, Jiří „Sob“ Sobotka (vedoucí týmu) – houževnatý taktik.

OP II (LOKOMOTIVA D): Patrik „Matěj“ Matějovský – spinový „moderňák“, Jakub „Herryman“ Heršálek – „moderňácký“ kontrař, František „Dobrota“ Kokeš – bekhendový trávařský „bombáta“, Jiří „Buldozer“ Nejedlý (vedoucí) – záludný čopující „rotoman“.

OP IV: Hynek „Něma“ Němeček – snaživý útočník, Lukáš „Luky“ Holčák – levoruký liftař, Lenka „Lena“ Holčáková – odskakující trávařka, Pavel „Novotňas“ Novotný (vedoucí) – pes obranář.

Kubík s Očenáškem jr. mají čistý vítězný billiardový hattrick

ELOMASTERS 2024

Pořadí hráčů oddílu podle bodového koeficientu ELO.

1.ELIŠKA ROMAN 1586, 2. KYNCL MILAN 1580, 3. KOKOJAN TOMÁŠ 1545, 4. PIROUTEK KVĚTOSLAV 1525, 5. ŠIMEK JIŘÍ 1476, 6. HENDRYCH ROMAN 1469, 7. RUFER DAVID 1440, 8. ELIŠKA RADEK 1376, 9. SOBOTKA JIŘÍ 1314, 5, 10. MATĚJOVSKÝ PATRIK 1312, 11. PLACHÝ PAVEL 1287, 12. BOUBÍN MILOŠ 1300, 13. FRIEDL JIŘÍ 1262, 14. HERŠÁLEK JAKUB 1167, 15. RIEGER FRANTIŠEK 1100, 16. NEJEDLÝ JIŘÍ 1082, 17. KOKEŠ FRANTIŠEK 899, HOLČÁK LUKÁŠ 834, NOVOTNÝ PAVEL 806, HOLČÁKOVÁ LENKA 769, NĚMEČEK HYNEK 699.

RETRO:

SITUACE V ODDÍLE PŘED 10 LETY V SEZÓNĚ 2013/2014A tým v KP II - 7. místo (Kyncl – přes 60 % úspěšnosti, Piroutek – 4. v jednotlivcích, Třešňák – přes 60 % úspěšnosti, Šimek), B tým uspěl v doplňkové pobarážové kvalifikaci o kraj a soutěž udržel (Kloz + Kokojan – 55 % úspěšnosti, Roman Eliška - 50 %, Mucha).Lokomotiva C – OP I (Třešňák, Radek Eliška, Z. Hájek – lídr týmu), Lokomotiva D – pád do OP II (Vejtruba, Kořínek a spol.), Lokomotiva E v OP III („Mlejnkova“ skvadra: V. Vejtruba, J. Herálek, V. Rufer – v desítce nejlepších plejerů, S. Randa, A. Mlejnek) – 3. místo.