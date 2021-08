Halóóó, halóóó, vážení!

Máme pro vás nové hlášení!

V sobotu byl další krásný den,

Doník a Ryško splnili si svůj psí sen.

Další skvělý týden za námi,

do nových domovů frčeli hned TŘI hafani.

Konečně se usmálo štěstí i na Doníka, kterého jsme raději doprovodili až domů. Určitě si všichni vzpomenete na jeho útěk z vycházky, kdy jsme ho téměř týden hledali a jen díky všímavým lidem to tenkrát naštěstí vše dobře dopadlo. Cestu autem Donka zvládl na 1* a zabydlel se ve čtyřpokojovém bytě v Praze, kde bude s paničkou pravidelně chodit do lesa a na koupačku k rybníku, kam to mají opravdu blizoučko (vše jsme hned na místě zkontrolovali).

Za fešákem Ryškem přijela nová rodinka i s novou kámoškou a věřte, že to byla láska na první očuchání. Ryško se zamiloval a my věříme, že nová parťačka mu pomůže z jeho ryšavé hlavinky vyhnat strach a kluk začne konečně lidem věřit.

Nový šťastný život začal i čertíkovi Kormimu, který odfrčel do Mladé Boleslavi. Kormísek měl více zájemců a my jsme opět museli pečlivě vybírat ten nejlepší domov. Usoudili jsme, že i Kormísek si zaslouží teplo domova se vším, co k tomu patří (gauč, postel…). I když byl Kormi pro nic netušící paničku překvapením, (ona opravdu netušila, že jí rodina přiveze pejska), opět to byla láska na první pohled a Kormi hned první noc doma strávil v posteli v náručí své nové maminky.

Všem rodinkám za nové domovy moc děkujeme a ať vám kluci dělají radost!

Vám co kačky posíláte, patří taky velké DÍKY!

Hafanům tím pomáháte je na konzervy a na pytlíky

(a těch teda máme velkou spotřebu).

Tím končím, milí vážení Harykovské dnešní hlášení!

Aktuální nabídka psů ZDE

Poděbradský útulek HARYK