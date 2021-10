Druhý den 26.9.2021 zkusila štěstí v kategorii 8 - 10 let Michaela Pospíšilová, doposud závodící v 2. výkonnostní třídě. Zabojovala, postoupila do finálového kola a přivezla si krásné 5. místo z MČR. Tímto si zajistila místo v 1. výkonnostní třídě. Blahopřejeme a děkujeme všem našim trenérům, kteří se podílejí na přípravě závodnic!

V neděli 26.9.2021 se konal také Hvězdičkový aerobik v Kutné hoře. Ihned po MČR, pěkně rozcvičená po dvoukolovém cvičení si Míša Pospíšilová zacvičila ve vyšší věkové kategorii, jelikož tu svoji nestihla. Ten den ji byla pětka předurčena, obsadila také 5. místo v kategorii 11 - 14 let. Ve stejné kategorii Anna Vaněrková na 4. místě. Tentokrát se dařilo i mladším závodnicím v kategorii 7 - 8 let. Na 2. místě Klaudie Kadlecová a na 3.místě Julie Vitoušová. V kategorii 9 - 10 let ve finále Justýna Fejfarová a Kája Veselá. Nejúspěšnější však byly tentokrát naše nejmladší holčičky v kategorii 5 - 6 let. Na 1. místě Sofie Novotná a na 2. místě Tereza Grandischová.

Další závodní víkend začal již v pátek 8.10.2021. V Lounech se konal závod ve sportovním aerobiku FIsaf Českomoravský pohár. V kategorii 6 - 7 let na 1.místě Sofie Novotná. V kategorii 8 - 10 let na 4. místě Julie Vitoušová a na 5. místě Karolína Veselá. Ve stejné věkové kategorii mini týmů se na 3. místě umístilo duo Vanessa Hubalovská a Agáta Novotná. Duo Kateřina Děčková a Karolína Křižková na 7. místě. V kategorii jednotlivců 11 - 13 let se na 3.místě umístila Bára Hurychová. V odpoledních hodinách se pak konala soutěž cvičení podle lektora master class. V nejmladší kategorii nás reprezentovaly 2 závodnice Eliška Podhajská a Sofie Novotná. V kategorii 8 - 10 let na 3. místě Míša Pospíšilová a ve finále Vanessa Hubalovská, Kája Veselá, Klaudie Kadlecová i Julie Vitoušová. V kategorii 11 - 13 let na 4. místě Anna Vitoušová a ve finále i Marijana Šípková.

V sobotu 9.10.2021 se do Loun na závodní plochu znovu vydala Anna Vaněrková. Závod pokračoval sportovním aerobikem 2. výkonnostní třídy. Anička si ve velké konkurenci přivezla krásné 5. místo. V neděli 10.10.2021 si výlet do Loun zopakovala i Klaudie Kadlecová. Ve sportovním aerobiku 8 - 10 let 3. výkonnostní třídy si přivezla 12. místo.

Všem našim závodnicím moc gratulujeme. Jsme opravdu rádi, že opět můžeme závodit a bavit se sportem!

Monika Sobotková