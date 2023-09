/FOTOGALERIE/ Bohatý doprovodný program budou mít o víkendu 9. a 10. září třiadvacáté Jiřinkové dny v zahradnictví Dahlia ve Slovči u Městce Králové, kde si zájemci mohou nakoupit široký sortiment trvalek a skalniček, hrnkové chryzantémy, pokojové květiny, cibuloviny, okrasné keře, substráty, hnojiva a další zboží.

Ve slovečském zahradnictví manželů Brzákových se konaly tradiční Jiřinkové dny. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Volná prohlídka celé nabídky vysazených jiřin zahrnuje více než 300 odrůd. Součástí bude i výstava begonií, mečíků, vína, fuchsií, masožravých rostlin, lilií, chryzantém, růží, čarověníků, kaktusů, klematisů, okrasných a halloweenských dýní, vřesů a okrasných dřevin. Těšit se lze i na ukázky vazby podzimních kytic, zahradní keramiky a plesových šatů.

Doprovodný program 23. Jiřinkových dnů ve Slovči



Sobota 9. září (otevřeno 8 do 18 hodin)



Přímý přenos pořadu Tobogan - od 11 do 12 hodin se bude na Českém rozhlase Dvojka, přímým přenosem ze Slovečské hospody, vysílat rozhlasový pořad Tobogan. Hosty pořadu budou moderátoři Českého rozhlasu Dvojka Tereza Kostková, Adéla Gondíková, Vasil Fridrich, Machal Jagelka a Aleš Cibulka. Zároveň v přímém přenosu proběhne křest nové jiřinky „Rozhláska“ ke stejnému výročí vysílání Českého rozhlasu.



Kapela Ponožky pana Semtamťuka - od 13.00 do 14.00 hodin bude hrát k poslechu kapela Ponožky pana Semtamťuka.



Slavnostní křest nové odrůdy jiřinky - od 14.30 hodin se uskuteční slavnostní křest nové odrůdy jiřinky „Rozhláska“. V letošním roce je to přesně sto let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Československu. Křtu se osobně zúčastní známé osobnosti, moderátoři Českého rozhlasu: Tereza Kostková, Adéla Gondíková, Vasil Fridrich, Michal Jagelka a Aleš Cibulka.



Podzimní vazba - aranžérky ze zahradnické školy v Kopidlně předvedou vazbu kytic a dekorací do okrasných dýní z jiřin, mečíků a chryzantém. Vše bude možné ihned zakoupit.



Neděle 10. září (otevřeno 8 do 17 hodin)



Vystoupení folklorního souboru - od 14.00 hodin vystoupí se svým pásmem tanců folklorní soubor Furiant z Malé Bělé u Bakova nad Jizerou.



Petra Janů podruhé - od 14.30 hodin se lze těšit na setkání s loňskou oslavenkyní, zpěvačkou Petrou Janů.

Pozvánka na 23. ročník Jiřinkových dnů v Zahradnictví Dahlia ve Slovči.Zdroj: se svolením Luďka Brzáka