Promotérské duo Kokojan – Kokeš uspořádalo pro všechny bývalé i současné nadšence smíšených šestek na setkání na Remanenci. Na vzpomínkové akci byly největší osobnosti mixovky uvedeny oficiální členskou nominací do zlaté sekce třicetiletí dvorany slávy MLN při SKP Nymburk. Všichni účastníci obdrželi zbrusu novou publikaci MLN z domácí dílničky pedagoga. K dispozici zde byla i kniha Deblové a volejbalové mixy (T. Kokojan, 2019), jejíž polovina obsahu je přímo zaměřena právě na soutěžní historii. Nutno ještě podotknout, že dobrým turnajovým ředitelům se podařilo v průběhu třiceti let zrealizovat jedenadvacet ročníků včetně nultého ročníku. Na turnajích se protočily stovky hráčů a hráček, a to včetně dětí i seniorů. Samotný volejbalový projekt je již přes deset let podporovaný městem Nymburk.

ZLATÁ SEKCE TŘICETILETÍ DVORANY SLÁVY MLN PŘI SKP NYMBURK

František „Dobrota“ Kokeš (Nymburk) – zakladatel, průkopník a ředitel. Mgr. Tomáš „Kokos“ Kokojan (Nymburk) - propagátor, ředitel, archivář a pisatel. Mgr. Vladimír “Šerif“ Pokorný (Semice) – ředitel ZŠ Komenského Nymburk a podporovatel. Pan Miloslav “Míla“ Matouš (Kamenné Zboží) – předseda SKP Nymburk a podporovatel. J. „Pikaču“ Pýcha + P. „Panák“ Kutnar (oba Nymburk) + M. „Koudy“ Žmuda (Poděbrady) – nejlepší hráči. S. „Cháron“ Randa (Nymburk) – největší legenda a fenomén. L. „Bižu“ Dušák (Nymburk) – nejlepší trenér. D. „Panák“ Rufer (Nymburk) – největší univerzál. Jiří „Vaňas“ Vańátko (Všechlapy) – nejlepší nahrávač.

Úryvek z Kokojanovy knihy mixů: Vznik soutěže – nultý ročník v roce 1994

Na poli Všechlapském obrovská šlápota, jak z hlíny uhněten povstal tu „Dobrota“

V roce 1994 se z čista jasna na volejbalové mapě smíšených šestek, a to v rámci nymburského regionu, objevuje vesnička Všechlapy. Z nehostinných polí a uschlých strnišť totiž pojednou vyvstává a posléze si i s chutí vykračuje zbrusu nová a neopotřebovaná promotérská postavička pana Kokeše alias „Dobroty“. Dobrý všechlapský týpek alias odbíjenkářský mouřenín, a to s hlavou plnou pozitivních démonů, se bez bázně a hany vrhá do volejbalového sportu. Svůj vysněný turnajový seriál smíšených družstev zakládá v roce 1994. Událost lze považovat za jeden z klíčových organizačních meisterštychů hřmotného průkopníka všechlapské odbíjené (tehdejší socialistická hantýrka). V tomto kalendářním roce také vesnický lídr odvážně a vlastním přičiněním zrealizoval premiérový nultý soutěžní ročník. Z něho se de facto žádné statistické údaje nedochovaly. Je pouze známo, že ve většině družstev nastupovali pouze rekreační, potažmo okresní hráči, zpravidla rekrutovaní z kmenové vesnice. Hned v následujícím roce (1995) se koná první oficiální ročník smíšených volejbalových šestek. Při jeho realizaci už ale bodrý Všechlapák úzce organizačně spolupracuje se svým tehdejším deblovým i životním vzorem, trenérem a oblíbeným pedagogem T. Kokojanem. Učitel ihned flexibilně vytváří závazný soutěžní řád, termínovou listinu a pravidla. Tímto počinem tak vyřešil největší slabinu poněkud nesourodého nultého ročníku, kterou byla právě chybějící dokumentace a jasné regule. Šťastný a nadšený Kokeš vše bez jakýchkoliv výhrad a připomínek přijímá. Tuto skutečnost lze jednoznačně považovat za jeden z klíčových momentů úspěšného oficiálního vzniku nového turnajového seriálu volejbalových mixů na Nymbursku. Dlouhodobá mixová soutěž nemá na Nymbursku za posledních 50 let obdoby, když úspěšně fungovala s jedním přerušením téměř třicet let. Za zajímavost stojí fakt, že prvních pět ročníků měla liga i svého sekretáře (poněkud nepovedený klon O. Janků z AVD ČR). Tím nebyl nikdo jiný, než J. „Krtek“ Stýblo z nedalekého Kovanska. Fantaskní blondýn, parukář vlasatá, spící mnich alias „Jarek Jonatán, bludný Holanďan“ se začátkem nového milénia ze soutěže potichu vytratil.

Z HISTORIE

Osobnosti. Propagátoři, koordinátoři a turnajoví ředitelé

V Poděbradech organizační aktivitou hýřili urputní „Votavovci“, v Nymburce úřadovali především pánové L. Malina a L. Heller. Prvně jmenovaný řídil rekreační sekci, Heller se zaměřil na amatérskou výkonnost. K výše jmenovaným hráčům-činovníkům posléze přibyl i pan Kokeš ze Všechlap. Trio výše uvedených chlapců své akce jak propagovalo, tak také ředitelovalo či alespoň koordinovalo. Společně tak vytvořili v Nymburce, a to v první polovině devadesátek, tzv. tři proudy smíšeného volejbalu, které se však nikdy nespojily. O určité vzdálenější spolupráci se dá hovořit pouze u pánů Hellera a Maliny. Kokeš stál de facto úplně mimo.

Největší nadšenci a srdcaři

L. Heller, J. Vecko, L. Malina, O. Leidl, D. Sutterová (všichni Nymburk), F. Kokeš (Všechlapy), T. Kokojan, P. Hamerník, V. Věchet, Z. Haník st. (všichni Nymburk) A. Korcová (Kostomlaty), P. Kutnar, R. Goerojo, J. Janků, S. Danielová, I. Břízová, E. Rajlová, D. Bydžovská, P. Hatašová (všichni Nymburk), J. Stýblo (Kovansko), J. Beran, J. Kubát, J. Beran, J. Nejedlý, M. Filip, J. Vaňátko (Všechlapy), S. Myška (Dvory), otec a syn Votavovi, M. Špak, Prchlík (všichni tři Poděbrady), R. Beneš, J. Šimek, J. Čech, K. Houdek, P. Fiedler (kvarteto z Nymburka), a J. Šťastný z Liberce.Ostatní. Sempra Veleliby: J. Hudeček, M. Hurta, P. Hyblbauer, J. Ulbrych, B. Procházka, (všichni Nymburk). SKP Nymburk: J. Najbrt, R. Bejbl, B. Vaněk (všichni Nymburk), J. Denemark (Lysá nad Labem), O. Leidl, L. Bydžovský st., P. Krsek, R. Myška, L. Dušák, P. Hlaváč, J. Pražák (všichni Nymburk), J. Janda (Čelákovice), Čamr, Z. Šmejkal, M. Žmuda (trio bývalých extraligových plejerů), M. Netopilíková a M. Lejsková (obě Nymburk). VK Kostomlaty: O. Žampa, M. Valter, T. Kubát, M. Vernerová, Martina Korcová, Markéta Korcová, E. Veselá, M. Čápová, E. Faktorová, K. Javorská a Mezulianek. Poděbrady: F. Tvrz, M. Špak, E. Hamplová st., p. Votavová st., V. Petrnoušek, R. Šuk, S. Vondra, M. Kowalczik, J. Hájek a Vlásek. Všechlapy: M. Pertlíček, M. Mikulášek, R. Čech, P. Otradovský, J. Stýblo, V. Mikyska, J. Nejedlý, P. Kozák a R. Šebela. Lysá nad Labem: T. Denemark, J. Denemark, F. Masařík, K. Špitálník, Blecha a Vlček.Týmy. MLN se oficiálně zúčastnilo celkem 38 družstev.Stará Boleslav, SKP Nymburk („Kokos“ Kokojan), Ústí nad Labem, Mašinka Nymburk („Dobrota“ Kokeš), Počernice („Fidlici“), Mladá Boleslav „Drink“(Michajlec), Mikasa team Nymburk (Mikyska), Mladá Boleslav „A“, Suchdol, Poděbrady (Votava), Meloun Nymburk (J. Čech), R. E. K. Lysá nad Labem (Masařík), SKP Heller Nymburk (Heller), Lojzo Kouřim, Denemark Praha (Denemark), Tichý Nymburk („Ticháč“), Sokol Všechlapy (Kokeš), Mušketýři Nymburk, Všehochuť Nymburk („Buldozer“), „Rumm“ Velký Hlavenec, Dandis Nymburk („Stáničková“), Vecko Kolín („Vecan“), „Maska“ Poděbrady (Kubát ml.), Pandy Kolín, Žert Nymburk (Doubrava), Lysá nad Labem (Špitálník), Čelákovice, Mělník (nymburský dorost), Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem „2“,Nový Dvůr, Zruč nad Sázavou (Sázava), Dan Nymburk, Amundsen Kolín, TJ Sokol Poděbrad, Nelétaví ptáci Brandýs n. Labem, S. Přerov, Janek Poděbrady.

Organizátoři děkují městu Nymburk a SKP Nymburk za finanční podporu akce.

Tomáš Kokojan – ředitel MLN