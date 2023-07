/FOTO/ Alžběta Zavadilová ze Semic, absolventka nymburského Gymnázia Bohumila Hrabala a odchovankyně veslařského klubu Lysá nad Labem, získala v sobotu 22. července jako členka párové čtyřky žen do 23 let, po loňském evropském stříbru, na šampionátu v bulharském Plovdivu stříbro světové.

Z veslařského mistrovství světa do 23 let v Plovdivu: stříbrná posádka párové čtyřky žen. | Foto: se svolením Českého veslařského svazu

České kvarteto už v rozjížďkách nestačilo pouze na rumunské soupeřky a účast ve finálové jízdě si zajistilo vítězstvím ve čtvrteční opravě. V souboji o medaile se od počátku mladé Češky držely na druhém místě za dominantními Rumunkami a v souboji o stříbro porazily o 56 setin nizozemskou loď.

„Napálily jsme to od začátku, pak nám trochu došlo, ale byly jsme schopné zase zrychlit, takže dobrý… Máme to!" radovala se na svazovém webu Simona Pašková Pašková, jež v posádce zastává pozici stroka. „Nejlepší dráhovka, co jsme kdy jely, hezky jsme se sešly. Myslím, že jsme si to docela pohlídaly," doplnila Alžběta Zavadilová.

Radek Zavadil s přispěním ČTK