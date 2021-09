Vítězem se stal Jan Prepsl (Praha) – 16,09 kg ulovených ryb, druhý skončil František Syrový (Čelákovice) – 15,5 kg a třetí byl Radek Vinkler ml. (Nymburk) – 12,4 kg.

V neděli se pak do pískovny sjely děti, které soutěžily v kategoriích do 15 let a 16–18 let. I přes nepříznivou předpověď počasí jich nakonec soutěžilo 98 a závod si užily, když společně nalovily 210 kg ryb. Pro děti byla nachystána snídaně (čaj, bábovka, koláč, párky), v přestávce závodu svačina (klobásy, buchtičky se šodó) a samozřejmostí byl pitný režim, vše zdarma.

V kategorii do 15 let zvítězil Petr Gruber (Praha) – 19,2 kg ulovených ryb, před Karolínou Volencovou (Český Šternberk) – 15,18 kg a Matějem Silvarem (Chlumec n/C) – 12,52 kg. V mládeži do 18 let si pohár odnesl Michal Kuneš (Neratovice) – 29,01 kg, druhý byl Jan Adámek (Benátky n/Jiz.) – 10,39 kg a třetí Jakub Sekáč (Benátky n/Jiz.) – 5,12 kg.

První tři v každé kategorii kromě poháru a medaile obdrželi i poukazy na nákup povolenky na rok 2022, ale všichni dětští a mládežničtí účastníci závodu si odnesli medaile a hodnotné ceny. Celá akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, jehož při nedělním závodě dětí zastoupil náměstek Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., který dětem společně s předsedou SÚS Dušanem Hýbnerem předával poháry a medaile.

„S účastí i s tím, jak oba víkendové závody probíhaly, jsem spokojený. Ryby nás sice tak trošku nechaly ve štychu, ale přesto věřím, že si všichni závody užili. Pro mě je důležité, že především děti odjížděly z pískovny spokojené. Postarali jsme se o ně ve všech směrech, a tak by to na dětských závodech mělo být, pokud je chceme k rybařině přilákat a udržet je u ní. Chci poděkovat všem našim partnerům, velmi si vážíme, že přijel i náměstek ministra zemědělství pan Sekáč, který tu s námi strávil celý den, chci poděkovat rodičům, že se nezalekli předpovědi počasí a s dětmi přijeli, a zvláště těm, kteří dorazili už v sobotu a s dětmi na pískovně nocovali. A hlavně moje velké poděkování patří celému týmu lidí, který se po tři dny staral a připravoval jak závody pro dospělé, tak i pro děti, a to bez ohledu na čas i občasné složitější povětrnostní podmínky. Prožili jsme tu krásný rybářský víkend,“ uvedl Dušan Hýbner.

Václav Šámal