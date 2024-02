/FOTO/ Poděbradský Domov pro seniory ožil oslavou stých narozenin Růženy Dusilové. Za jubilantkou se vydali ve středu 21. února členové její rodiny a s kyticemi květů celá řada gratulantů.

Oslava 100. narozenin Růženy Dusilové v DD Luxor Poděbrady | Foto: Milan Čejka

Všechny nejprve přivítal ředitel domova Jaromír Novák a samozřejmě popřál oslavenkyni hodně zdraví a radosti ze života. Podobnými slovy ji pozdravil i poděbradský starosta Roman Schulz, dále zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení Lada Čejková, nechyběli zde členové vodáckého klubu Jan Pfoff a Jan Bucháček. Milá slova s recitací básní Jiřího Solara a Jana Polnického pak připojila Marie Svobodová z komise pro občanské záležitosti. Nutno doplnit, že už den před tím přišli s blahopřáním zástupci poděbradského Sokola. Následoval společný přípitek.

Oslavu životního jubilea přijímala Růžena Dusilová oblečená do sokolského kroje se skromným milým úsměvem. Její dcera Martina Hertig v krátkosti připomněla maminčin zajímavý životní příběh.

„Maminka dostala do vínku lásku k vlasti a sportu. Od dětství cvičila v Sokole a zúčastnila se několika sletů. Ale k jejím velkým zálibám patřila i jízda na kajaku a na něm dosáhla mnoha velkých úspěchů. Ještě za svobodna jako Růžená Košťálová reprezentovala Československo na olympijských hrách v Londýně a medaili přivezla i z mistrovství světa. Po roce 1968 však rodina emigrovala do Švýcarska, tady se aktivně zapojila do švýcarské sokolské župy Bern a cvičila na mnoha sletech po celém světě,“ připomněla.

Zajímavou informaci připojil i poděbradský místostarosta Ladislav Langr. „Růžena Dusilová je nejstarší žijící členkou kajakářského klubu v bývalém Československu a pátou nejstarší žijící olympioničkou,“ sdělil.

Jubilantka se do vlasti vrátila vrátila vloni v létě a v Luxoru našla trvalé bydlení a zázemí, Zbývá dodat, že oslavu skvěle obohatila kapela Poděbradka pod vedením Oldřicha Hořáka.