/FOTOGALERIE/ Základní škola Gustava Adolfa Lindnera v Rožďalovicích se v týdnu od 12. do 17. června zúčastnila projektu Circus Happy Kids. Proč na týden? A byl to vůbec opravdový cirkus? A účinkovali v něm opravdoví žongléři, fakýři, akrobaté, chodci na laně, tanečnice s šátky a nebo klauni?

Cirkus Happy Kids v Rožďalovicích. | Foto: Jiří Rejsek

Ano! Za pouhých pět dnů zkoušek a náročných příprav se artisty a artistkami staly rožďalovické děti od první až po devátou třídu. V rámci dvou představení pro rodiče a veřejnost se ukázaly jako opravdové hvězdy manéže.

O tom, že si zážitek ze zkoušek a dvou následných náročných show užily, svědčily jejich spokojené obličeje a úsměv při potlesku, bouřlivých ovacích a za hlasité podpory diváků, ale také svých spolužáků.

„Smyslem našeho projektu není jen dětem zprostředkovat zážitek z cirkusového prostředí. Cílem je, aby se naučily novým dovednostem a při závěrečných představeních tak mohly zazářit jako hvězdy manéže ve světlech ramp cirkusového šapitó," řekl ředditel cirkusu Jan Lagron.

Rožďalovičtí žáci byli „namícháni" do skupin bez ohledu na příslušnost k jejich třídě. I to bylo součástí zkušenosti, jak pracovat v týmu bez ohledu na věk svého parťáka. Děti si také v praxi otestovaly hranice vlastní odvahy. Mohly třeba v plném nasazení projevit svůj doposud neobjevený talent. Některé se zbavily trémy, ale všechny do jednoho určitě zažily pocit kolektivní zodpovědnosti a třeba i pochopily myšlenku celého projektu: „Jeden za všechny a všichni za jednoho!"

Protože se jednalo o akci komunitní, nechyběli u příprav a stavby šapitó i jeho následného rozbití, děti se svými rodiči a učitelé pod vedením ředitelky základní školy Ivety Klímové. Poděkování patří nejen jim, ale také odborným lektorům a majiteli projektu Circus Happy Kids.

Pavel Klicpera