/FOTO/ Nejstarší obyvatelka Rožďalovic, stoletá Květuše Kykalová, bydlí na Zámostí, v místech bývalého vodního mlýna, kam se jako mladá žena přivdala a třiaosmdesát let v něm žije. Prožila zajímavý život plný vzletů, zklamání, naděje a radosti. Každopádně to byl život plodný a naplněný.

Květuše Kykalová při rozhovoru s Pavlem Klicperou. | Foto: se svolením Květuše Kykalové

Její první muž byl mlynář, a když s ním čekala druhé dítě, rozhodl se dobrovolně odejít z tohoto světa. Květuše zůstala na všechno sama a jen díky přátelům se jí podařilo vyřídit všechny náležitosti a stala se z ní mlynářka. Vedla mlýn sama pod ochranou tehdejšího Vdovského práva. V práci se uměla otáčet, brzy sehnala do mlýna stárka a další dva mlynářské a mlýn, který byl určen pro takzvné státní mletí, dál odkupoval od státu obilí a prodával jej pekařům a obchodníkům v okolí Rožďalovic.

Při vzpomínkách na období druhé světové války listuje v útržcích vzpomínek a hovoří o své práci a o pocitech, se kterými vnímala svíravou a krutou dobu, kdy Němci z posádky v Milovicích sebrali na sousední Tuchomi asi padesát lidí a zavřeli je ve stodole… V závěru války, měla na Zámosteckém mlýně svoje velitelství Sovětská armáda. Velitel spal na zahradě v altánu a v prostorách objektu přebývali kuchaři a vojáci. V Rožďalovicích se totiž nacházel lazaret a na mlýně se pro něj vařilo.

Po únoru roku 1948 vládnoucí garnitura mlýn zabrala, a za nějaký čas bylo rozhodnuto o jeho uzavření. Květuše Kykalová našla práci v jičínském podniku Doprava výkupu. Tam pracovala jako mzdová účetní a z mlynářky se stala úřednice. V nové práci potkala svého druhého muže Františka. Vzali se v roce 1956 a ve stejném roce se jim narodil syn František mladší. Jenže kolo osudu se točilo dál!

Obchod na venkově řídilo spotřební družstvo Jednota. Pod nymburskou Jednotu spadaly i rožďalovické Stavebniny. Bylo potřeba je rozšířit a jako nejvhodnější se jevily prostory bývalého mlýna, a proč ne rovnou s bývalou mlynářkou? Až do začátku devadeátých let si nejen Rožďalovičtí, ale také všichni ze širokého okolí pamatují Květuši Kykalovou jako vedoucí tamních stavebnin.

Když hovořime o jejím aktivním životě, tak ten ještě rozdělila mezi rožďalovický Sokol, Československý červený kříž, třicet let byla členkou a později předsedkyní Sociální komise na rožďalovické radnici. Jejím asi největším koníčkem byla zahrádka, květiny a skalničky. Některé získávala výměnou se svými kamarádkami.

Svůj poklidný život tráví Květuše Kykalová nadále na svém mlýně. Hned vedle si postavil dům její syn František s jeho rodinou. Rodinné vazby zahrnující péči a pozornost zůstaly zachovány.

Dalo by se říci, že život Květuše Kykalové plyne v klidu, ale kdepak, místo si v něm našly nové trendy moderního bytí! Je to už osm let, co každý její den odstartuje ledová sprcha. Do svého jídelničku zařadila střídmost a občas si pochutná na skleničce dobrého vína anebo likéru. Vysoký tlak si léčí tím, že omezila sledování televize, protože se u ní, jak sama říká, vždycky naštve!

O tajemství dlouhověkosti spekuluje celá její rodina a má pro to vysvětlení. Otec Květuše Kykalové narukoval do první světové války a po návratu žil jen do třiapadesáti let. Všichni jsou přesvědčeni, že Pánbůh dal mamince dlouhého žití za jejího tatínka, který zemřel tak brzy.

Květuši Kykalové přibyl k sedmi vnoučatům, devíti pravnoučatům a čtyřem prapravnoučatům, pár dnů po oslavě jejich stoletých narozenin, desátý pravnouček, jménem Kristian, kterého od své prababičky dělí rovných sto let.

Pavel Klicpera