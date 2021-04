Sociální služby POINT MILOVICE rozdaly věci z humanitární sbírky pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Kromě dvou akcí, kdy distribuovaly respirátory sociálně slabým, to byla již třetí humanitární akce za měsíc březen. Ukázalo se, že když se sejde štěstí s náhodou a kontaktuje se správný člověk, věci se mohou dát rychle do pohybu. Sbírku pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi v Milovicích zorganizovala paní Lenka Turay z Řitky u Prahy. Celkem se jí zúčastnilo 38 rodin.

Rodiny děkují dobrovolnicím za humanitární sbírku. | Foto: Point Milovice

„Oslovila mě kamarádka žijící dlouhodobě v USA, zda bych mohla podpořit její nejlepší přítelkyni, ředitelku sociálních služeb POINT MILOVICE Mgr. Martinu Ozorovskou, sbírkou pro sociálně potřebné rodiny. Jelikož ani mně není osud jiných lhostejný, a když je to v mých silách, tak ráda pomohu, neváhala jsem a pustila se do akce,“ vysvětluje Turay a dodává: „Přes 3 uzavřené Facebookové skupiny jsem se spojila s ženami po svém okolí, zda by se přidaly, a ženy se začaly ozývat tryskovou rychlostí. Měla jsem z toho velkou radost. Postupně jsem si zorganizovala převzetí, uskladnila věci u mě doma a během 14 dnů bylo hotovo. V sobotu s pomocí manžela jsme sbírku naložili a převezli do střediska POINT RODINA (SAS) v Milovicích, kde na nás osobně čekala paní ředitelka Mgr. Martina Ozorovská.“ Pracovnice POINT MILOVICE spolu s dobrovolníky sbírku uskladnili a vzápětí ji začaly rozdávat rodinám, spolupracujícím s POINT RODINA (SAS).