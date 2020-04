Redaktoři vaří: Středomořská bašta aneb citronové kuře s česnekem

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácností mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Středomořská bašta aneb citronové kuře s česnekem. | Foto: Jana Káninská

Jana Káninská, webeditorka střední Čechy: Středomořská bašta aneb citronové kuře s česnekem Čtyři kuřecí stehna omyjeme, osušíme a posolíme, vyrobíme marinádu ze šťávy ze dvou citronů, 4 lžic olivového oleje, 2-3 stroužků prolisovaného česneku a 1-2 lžiček oregana, přelejeme přes kuře a necháme hodinu až celou noc marinovat v chladu. Předehřejeme troubu na 250 stupňů a kuře zprudka zapečeme, snížíme teplotu na 180 stupňů, podlijeme vodou, přikryjeme alobalem a pomalu pečeme asi dvě hodiny. Půl hodiny před koncem sundáme alobal, přidáme nakrájený pórek a rajčata (nemusí být) a dopečeme kůrčičku. Jako příloha se hodí rýže nebo brambory, dobře chutná s rýží i černá čočka. V Poděbradech se konal již druhý on-line koncert žáků místní 'zušky' Přečíst článek › Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mailovou adresu: olga.sevcikova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty. Redaktoři vaří: Marocký tažín po česku Olgy Vendlové Přečíst článek ›

Autor: Redakce