Redaktoři vaří: Mrkvová polévka Jany Káninské

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácností mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Mrkvová polévka. | Foto: Jana Káninská

Jana Káninská, webeditorka střední Čechy: Mrkvová polévka Na lžíci másla nechte krátce osmahnout na plátky nakrájené tři větší mrkve (pár plátků si necháme na ozdobu), zalijte vodou, přidejte na kostky nakrájený brambor, osolte, opepřete a přiveďte k varu. Pak přidáme zeleninový bujón, špetku kari koření a ještě chvíli povaříme. Poté vše rozmixujeme tyčovým mixérem. Při servírování můžeme dochutit 12% smetanou. Ozdobíme nerozmixovanou mrkví a petrželkou. Porce asi pro 4 osoby. Pečete, vaříte? Pojďte si vzájemně předat recepty Přečíst článek › Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mail: olga.sevcikova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty. ANKETA: Co bude první věc, kterou uděláte, až karanténa skončí? Přečíst článek ›

Autor: Redakce