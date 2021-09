Celý měsíc je ideální pro výsev špenátu. Nejenže do zimy dobře naroste, ale rostliny z pozdnějších výsevů také spolehlivě přezimují a vyvinuté listy pak můžeme sklízet už brzy zjara. Pro naše podmínky jsou vhodné třeba odrůdy Emilia F1 nebo Winter Riesen, které přezimují i v silných mrazech. V září je také ideální čas na založení nového trávníku, příznivé teploty, kratší den a dostatek vláhy jsou zárukou rychlého klíčení travního osiva.

Od konce srpna a po celé září ponecháváme přikryté netkanou textilií i porosty póru, neboť tento zásah je šetrnou a účinnou ochranou proti vrtalce pórové. Nálet vrtalek se pozná podle tečkovitých vpichů do listů hostitelských rostlin. Vrtalka pórová je malá dvoukřídlá muška, jejíž larvy na jaře poškozují listy cibule kuchyňské, v létě pak rostliny póru.

V září připevňujeme na kmeny stromů i kůly lepové pásy proti píďalkám, aby v korunách nenakladly vajíčka. Ta by totiž přezimovala a housenky by na jaře okusovaly listy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.