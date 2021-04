Tým poděbradského EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií se už druhým rokem podílí na realizaci projektu Erasmus+ s názvem BABBAT (Bob As A Bait Better Adult Training). Projekt koordinuje islandská agentura Skref Fyrir Skref (Krok za krokem) spolu s partnery z dalších šesti zemí: Řecka, Španělska, Estonska, Litvy, Lotyšska a České republiky. Ústředním tématem projektu je motivace ke vzdělávání. Zaměřili jsme se na ty dospělé, kteří nemohou (nebo ani nechtějí) uspět na trhu práce.

Mohou to být mladí, kterým se nepodařilo nebo nebylo v jejich zájmu (ano, i takoví žijí mezi námi) dokončit povinnou školní docházku či absolvovat středoškolské vzdělání. Mezi ohrožené patří i matky, které mají potíže s návratem do zaměstnání po mateřské dovolené, či senioři, kteří před dosažením důchodového věku ztratí práci. Tito kandidáti na seznamech úřadů práce potřebují často jen správné informace, které je dovedou k dalšímu studiu, rekvalifikačním kurzům, k nastartování nové pracovní kariéry. Potřebují vědět, proč se jim nedaří najít zaměstnání. A potřebují vědět, kde, kdy a jak nastartovat cestu, která je dovede k zajímavé, užitečné a - proč to neříci – i dobře placené práci. Proto je zde BABBAT.