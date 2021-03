Vážená radnice, vážená redakce, milí nymburáci, prosím kohokoli z Vás o vysvětlení. Bydlím ve čtvrti „za hřbitovní zdí“, a dennodenně procházím zdejším přilehlým parčíkem - za tu dobu, co tu bydlím, s radostí pozoruji, jak se zdejší vysazené stromky - především nádherné jedle a smrčky - rozrůstají; bohužel je mi dáno sledovat i o poznání smutnější osud košatých borovic, které zřejmě doplatily na předloňské velmi suché a horké léto, a mnohé z jejich větví přišly o své jehličí. Z tohoto pohledu mi tedy nepřišlo nelogické, když v tomto týdnu nastoupila na tyto dřeviny parta z Technických služeb a stromky zezdola prořezala - respektive odstranila spodní patra beztak zničených větví.

Čtenářka zachytila jehličnany před a po ořezu. | Foto: Jolana Nejmanová

To jsem chápala, a snad i kvitovala. Jaký šok mě však čekal, když jsem posléze zjistila, že stejný osud potkal i většinu naprosto zdravých, a do té doby i velmi zdobných jehličnanů! Nejsem žádný dendrologický odborník, ale můj prostý blonďatý rozum toto nepobral. Z nádherných, přirozeně rostoucích dřevin se stala KOŠŤATA NA ŠPEJLÍCH. O to hůř, že se jedná o děj NEVRATNÝ! S úlevou jsem alespoň kvitovala, že překrásný sošný smrk na samém konci parku zůstal zachován v celé své kráse a důstojnosti… Jaké ale bylo mé zděšení, když parta s nářadím dokonala v následující den i toto bohunelibé dílo - smrk byl „oholen“ - po vzoru jeho bratrů - do výše půldruhého metru od země, a zůstal z něj naprostý PASKVIL!!!