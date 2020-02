Od ostatních vyučovacích metod se problémová výuka liší především tím, že na začátku nemáme všechny potřebné informace k úspěšnému vyřešení problému. Metoda je využívaná v podstatě při každé vyučovací hodině na všech školách, ale tento typ výuky se nejvíce hodí do předmětů, které vycházejí z přírodních věd.

A jak to bylo na Tyršovce? Shodou náhod jsem se jako učitel přírodopisu a nadšený biolog dostal k prazvláštnímu "korálovému písku". Prý tisíce let starý korál. A navíc biologicky aktivní, plný vápníku, hořčíku a vitamínu C. Tento písek se prodává na internetu pro přípravu "Korálové vody" a to za poměrně vysokou sumu (takřka 20 000,- Kč za kg, ale to jsme zatím nevěděli). Hned mě napadlo, že si to se žáky prakticky ověříme.

Tento „zvláštní písek" z malého pytlíku (podobný čajovému) jsme vysypali na podložní sklo a pozorovali pod mikroskopem při 200x zvětšení. Pak jsme ho porovnali s opravdovým drceným korálem a také s pravým saharským pískem. Co vám to víc připomíná?

Protože jsme chtěli znát cenu, zavolali jsme do firmy, která tento produkt nabízí (na webu totiž nikde nebyla uvedena). Cenu „materiálu“ na přípravu Korálové vody jsme se dozvěděli, stojí asi za 20,- Kč/g, ale prodává se v měsíční kůře, tedy 600,- Kč plus poštovné. Při rozpouštění dle návodu jsme zjistili, že za několik desítek minut se z "písku" nic nevylouhuje (natož vitamín C). Na opravdové rozpuštění by bylo potřeba spíše několik století či tisíciletí.

Rozhodně jsme si udělali jasno v tom, jak funguje mediální a reklamní masáž. Utvrdili jsme se, že ne vše, co má krásnou a blyštivou reklamu je pravda. A že cesty k některým věcem mohou být mnohem jednodušší – běžná vodovodní voda obsahuje jak vápník, tak hořčík a vitamín C je v ovoci a zelenině.

Každopádně deváťákům z nymburské Tyršovky patří dík za super praktickou hodinu a aktivitu při hledání pravdy a objektivity.

Marek Velechovský

pedagog na ZŠ Tyršova