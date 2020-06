Doporučení zástupců z Českého registru znělo pro rok 2020 jasně (a logicky) - rok vynechat, jelikož naprostá většina zaregistrovaných byli mladí lidé a studenti (poděbradské střední školy projevily opravdu velký zájem o přednášku, akci v maximální míře podpořily a mnozí studenti se přišli zaregistrovat, což byl nejdůležitější výsledek práce všech). Je tudíž třeba nechat obměnit generace ve školách, abychom přednášky a následný nábor cílili na osoby do té chvíle neoslovené. Nedělat nic se nám rozhodně nechtělo , takže jsme ve spolupráci s Kapkou naděje začali realizovat akci s názvem Poděbrady plní přání.

Kapka naděje každý rok vybere několik osob, které měly to štěstí, že se vyléčily a dopřeje jim nějaký zážitek. Pro jednu takovou osobu jsme se tedy rozhodli zážitek uspořádat my. I letos jsme akci chtěli propojit s ježděním v Žiželicích, ale testovací jízdy závodních vozů se nemohly z důvodu zastavení všech akcí na jaře 2020 uskutečnit.

Začlenili jsme a vyjednali aktivity, které rodinu Kačky a Kačku samotnou z nabídky zajímaly nejvíce:



Pátek 29. května v Poděbradech:

- přivítání vedením města na radnici a na zámku

- prohlídka skláren

- jízdárna, koně

- soukromý ukázkový trénink MMA v novém sportovním centru v Poděbradech

(mimo oficiální program ještě muzeum filmových legend a muzeum lega v Poděbradech)

Sobota 30. května: test a jízda ve Fordu Fiesta R2T19:

11 - 14 hodin - uzavřená testovací trať (víceméně se nachází hned vedle Poděbrad)

Místo je ze směru od Oskořínku a Nového Dvora, kde bude připraveno i zázemí.

Příběh Kačky

Kačka onemocněla začátkem ledna 2018, kdy jsme s bolestmi břicha, únavou a teplotou jsme vyrazili k lékaři. Po dvou měsících pozorování, dietách a vyšetřeních nás s Kačkou vyslali do Motolské nemocnice v Praze. Nejdříve měli lékaři podezření na nějakou imunitní poruchu a opět nastalo čekání. Když jí 6. dubna odebrali kostní dřeň, ještě to odpoledne nám volali, že má akutní lymfoblastickou leukémii. Druhý den Kačka nastoupila na intenzivní léčbu, manžel zůstal v domácnosti a já jsem ji doprovázela téměř na všechna vyšetření, zákroky a hospitalizace. Její brácha Honzík ji po celou dobu pomáhal a jelikož máme hospodářství, tak i zastupoval v domácích pracích. Bylo úžasné vidět, jak má svou "malou" sestřičku rád a jak se o ní bojí. Školu navštěvovala v Motolské nemocnici a učili jsme se i doma.

Leckdy to nebylo snadné, a to především ke konci, kdy byla při závěru léčby již Katka vyčerpaná, slabá a v určitou dobu nevnímala téměř vůbec okolí. V tu dobu zůstala asi měsíc plně upoutána na lůžko, zvládala pouze dojít z postele za naší pomoci na toaletu. Naštěstí se léčba příliš neprodlužovala a v lednu 2019 Kačka skončila s intenzivní léčbou a nastoupila na léčbu udržovací. Koncem února se konečně mohla vrátit opět do své školy v Petrovicích - dokonce do své třídy a také na milované hasiče. Jediné, co ji po léčbě ještě zhruba půl roku trápilo bylo poškození pravého kotníku, takže měla omezený pohyb.

Ale jako naše správná lvice a bojovnice všechno zvládla. A my jsme rádi, že je z ní zase naše praštěná, hravá, dobrosrdečná a hlavně zdravá holka.

Ilona Stiborová