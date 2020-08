Příměstský tábor si s chutí užily i nejmenší děti

Minulý týden pořádal Dům dětí a mládeže Nymburk příměstský tábor pro děti od 5 do 8 let. Děti hrály venkovní hry, kreslily, stříhaly a dováděly od rána až do večera. I přes velká vedra byly děti aktivní a to hlavně po ránu. Dokud počasí dovolilo, trávily čas venku a chodily na procházky a v pozdějších hodinách se uchylovaly dovnitř.

Příměstský tábor Domu dětí a mládeže Nymburk. | Foto: DDM Nymburk