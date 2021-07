Po umístění na facebookový profil České obce sokolské se ozval jeho autor. Jakub Kratochvíl a prozradil, že ho „vyslal“ na cestu 5. července na rozcestí Praděd - Švýcárna.

Doplnil ještě, že netušil, jaké pozitivní emoce kámen vyvolá „Až mne zaráží, jak rychle doputoval, ale asi šel zamnou zrovna někdo z Prahy,“ dodal Jakub Kratochvíl. A měl pravdu.

Vedení T. J. Sokol Židlochovice, která byla na kamínku zmiňována, dostalo 8. července e- mail od Hany Sixtové:

Dobrý den,

při našem rodinném čundru po moravských horách jsme v pondělí 5. 7. na rozcestí pod Pradědem našli kámen k výročí Sokola Židlochovice. Zadní strana kamene žádala o přenos do Tyršova domu. Protože jsme z Prahy, vzali jsme kámen s sebou, a čundrovali s ním dál přes Švýcárnu, Červenohorské sedlo, Rejvíz, na vlak Jeseník - Zábřeh- Praha. Rozhodla to a celou cestu nesla 13 letá dcera Berta. Dnes už jen autobusem, metrem a tramvají do Tyršova domu, kde ho převzala paní recepční. Protože nemáme FB, dáváme vám na vědomí touto cestou.

Vše dobré k výročí! A pozdrav z Prahy

Hana s rodinou

Takže za tři dny urazil kámen více než tři sta kilometrů a byl doručen do Tyršova domu. Všem, kdo se zapojili děkujeme.

„Mí dva synové stále domů nějaké kamínky nosí, a tak je fotíme a posíláme dál. Doposud jsme však žádný sami nenamalovali. Když jsem ale zjistil, že malování kamínků propadli i někteří dospělí kolegové z práce, chtěl jsem to taky vyzkoušet,“ říká ke kamenu trochu připomínajícím tvarem mapu republiky Jakub Kratochvíl a popisuje jak celý příběh vznikl.

„Při přemýšlení, jaký kamínek namalovat, jsem si řekl, že by to měl být kamínek, který bude mít nějaký význam nebo se k něčemu vztahovat. K místu kde bydlím, k věcem které rád dělám, k nějaké události. A protože naše jednota Sokol v Židlochovicích, ve které jsem od roku 1992 členem, slaví letos na podzim výročí 125 let od svého založení, byla volba tématu jasná. Také jsem si říkal, že by stálo za to naši jednotu malinko zpropagovat, pojal jsem ho tedy jako putovní. No a kam by takový kamínek měl být vyslán jinam, než do Tyršova domu, ústředí našeho spolku - České obce sokolské ? Kamínek nese na své spodní straně, mimo údajů potřebných do hry Kamínky, také naši vlajku, a to jako připomínku, že organizace Sokol patří mezi nejvýznamnější tradice a hodnoty naší země.

Kamínek jsem začal postupně malovat někdy začátkem června a domaloval ho v neděli 4. července na dovolené v Jeseníkách. Hned v pondělí 5. července, při výšlapu na Praděd, jsem ho umístil za rozcestník Praděd - Švýcárna, odkud začala jeho cesta. Následující dny jsem sledoval stránky kamínkářů na Facebooku, jestli se někde nezastavil, kam už došel, ale žádné zprávy ani fotky se neukazovaly. Říkal jsem si, že se zřejmě někomu líbil tak, tak si ho nechal. Koncem týdne se však naší jednotě ozvali z ústředí ČOS, že kamínek dorazil ke svému cíli. Přinesla jej tam přímo rodina paní Hany z Prahy, která nám šla při výšlapu na Praděd v patách a které za to velice děkuji,“ uzavírá Jakub Kratochvíl z T. J. Sokol Židlochovice.

JIŘÍ REICHL

Česká obec sokolská