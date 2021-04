V rámci ní zpěvák obden nahrával na svůj YouTube kanál na mobil natočená videa z domácího prostředí, ve kterých vždy zazpíval pro radost lidem některou z písní. Jednalo se o písně muzikálové, lidové, pohádkové nebo třeba známé popové hity.

„Z ničeho nic jsem se ocitl v karanténě a nemohl jsem do studia. Přišlo mi škoda nic nedělat, a tak jsme vymysleli právě Zpívání z karantény. Zvuk sice nemá nikterak vysokou kvalitu, ale to je logicky způsobeno nahráváním na mobil. Hlavním účelem videí bylo vůbec zůstat s fanoušky v kontaktu, a to se povedlo, za což jsem nesmírně rád,“ řekl Jakub Vostřák, který se kromě zpívání aktuálně připravuje také na maturitní zkoušku.

A na čem Jakub po karanténě začal pracovat?

„Nyní už bychom měli pracovat podle plánu, lidé se tak mohou těšit na další covery ve studiové kvalitě. V létě bychom navíc chtěli vydat videoklip, bližší informace však zatím nebudu prozrazovat. To bude překvapení,“ dodal Vostřák, který nezapomněl poděkovat všem, co jeho tvorbu podporují.

Série Zpívání z karantény nakonec čítá celkem deset videí, které si můžete pustit ZDE! Zároveň si můžete každý díl pustit zvlášť, a to kliknutím níže na odkazy jednotlivých písní.

Zpívání z karantény:



0. díl - Úvodní video

1. díl - Máme jen sebe

2. díl - Dva roky jezdím bez nehod

3. díl - Ať slova jen dál zní

4. díl - Svodům podléhám

5. díl - Buchet je spousta

6. díl - Muzikanti, co děláte

7. díl - Večerníček

8. díl - Co jste hasiči

9. díl - Pár přátel

Zpívání z karantény.Zdroj: Archiv Jakuba Vostřáka