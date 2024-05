Jemné a hřejivé jarní slunce, bezmračná obloha a hlasitý ptačí cvrkot ladily s upřímnými a milými úsměvy, pestrými kostýmy a veselým dětským štěbetáním. Tento příjemný jev bylo možné pozorovat v sobotu 27. dubna letošního roku v Obecním domě v Nymburce.

V Obecním domě v Nymburce se konal již 17. ročník mezinárodního festivalu talentů a módy Poklad národů – Interbrilliant World Jaro 2024. | Foto: Nik Meyer

Právě zde se konal již 17. ročník mezinárodního festivalu talentů a módy Poklad národů – Interbrilliant World Jaro 2024.

Tvůrčí osobnosti vždy najdou společnou řeč, i když mluví různými jazyky.

A tak, i na tomto festivalu bylo slyšet nejen češtinu, ale také angličtinu, litevštinu, ukrajinštinu, italštinu, ruštinu, albánštinu a španělštinu.

Takto spolu komunikovali účastníci, hosté a diváci festivalu. Všichni se cítili útulně, včetně dětí s handicapem, které se festivalu také zúčastnily.

Oduševnělé ukrajinské písně v podání mladých sólistů ze studia Mrijnyky pod vedením Olhy Bychko vyvolaly v publiku něžné a srdečné pocity.

Módní přehlídky litevského návrháře Česlavase Časase zaujaly svou originalitou, vášní a neotřelostí autorských nápadů v outfitech.

Dojemná vystoupení mladých klavíristek, tanečníků a tanečnic klasického a contemporary baletu, latinsko-amerického tance, pěvecké výkony členů poroty, bývalých dětských modelek a nyní zkušených mladých a půvabných zpěvaček a hereček, letící do jara lehké, vzdušné jarní šaty návrhářky Natalie Savchenko – to vše vyvolalo ve všech přítomných velké pozitivní emoce.

Bitva modelek jako třešnička na dortu tohoto jarního festivalu ohromila nejen pestrostí originálních a nádherných kostýmů, ale i snahou malých modelek a modelů co nejlépe a nejprofesionálněji zdůraznit rysy jimi vytvořeného a prostřednictvím kostýmu ztělesněného charakteru.

Vrcholem všeho bylo slavnostní předávání cen všem účastníkům festivalu.

Diplomy, dárky, poháry, korunky, šerpy, plyšové hračky - to vše si děti odvezly do různých koutů České republiky i do zahraničí.

Pokud se nám podařilo děti potěšit a náš festival se jim líbil, znamená to, že se nám i tentokrát podařilo splnit část poslání, které jsme si vzali za své, a to udělat děti o něco šťastnějšími.

Pořadatelé festivalu děkují za finanční podporu městu Nymburk.

Děkujeme za osobní záštitu a krásná slova podpory pro účinkující a všechny přítomní v sále starostovi města Nymburk panu Tomáši Machovi.

Velké poděkovaní patří Nymburskému kulturnímu centru a osobně paní Janě Holasové, která svou profesionalitou pomohla pořadatelům zajistit bezchybný průběh akce.

Děkujeme partnerům Městské knihovně Nymburk, majitelce modelingové agentury a pořadatelce mezinárodních akcí Indře Ereksoniene (Litva), nymburskému kavárníkovi a hudebníkovi Alfonsovi LLupimu, prezidentce Národní komory módy ČR Julii Hendrychové za podporu tohoto dětského svátku talentů.

Vyslovujeme poděkování Turistickému informačnímu centru Nymburk za uveřejnění informace o akci.

Děkujeme Nymburskému deníku za mediální partnerství.

Zvláštní poděkování patří také milujícím a starostlivým rodičům všech účastníků festivalu a pedagogům, které je na účast ve festivalu připravili.

Účastníkům přejeme hodně zdraví a co nejlepších životních úspěchů.



Viktoria Meyer