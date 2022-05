„Férová snídaně u nás proběhla v komorním duchu, ale férových dobrot bylo požehnaně. Sešly jsme se v rámci širšího týmu i s blízkými spolupracovníky. Setkání u jídla se opět ukázalo jako skvělý, inspirativní a chutě i ducha oblažující zážitek,“ usmívá se ředitelka POINT Milovice Martina Ozorovská, která na akci dorazila i ve fair frade šatech s lahvičkou farmářského vaječného likéru v ruce, a doplňuje: „Počasí nám přálo a atmosféra byla moc fajn. Vyměnily jsme si pár receptů, naplánovaly, co si uvaříme na společném teambuildingu (vyhrál to Kavalírčin férový buřtguláš), a hodně se nasmály. Příští rok akci plánujeme ve větším, komunitním rámci. Máte se na co těšit.“