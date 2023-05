/FOTOGALERIE/ Divadelní spolek Jiří připravil na čtvrtek 4. května od 19.30 hodin na domovské scéně v Divadle Na Kovárně v Poděbradech první reprízu publicistického drama nesoucího název Mor. Režisér Ladislav Langr pojal celé téma jako výzvu k zamyšlení, sdělení o chování a jednání lidí, kteří se dostanou do nečekaných a složitých situací.

Publicistické drama Mor v podání ochotníků z Divadelního spolku Jiří Poděbrady. | Foto: Kateřina Vaněčková

„Novou divadelní formou nabízíme téma k zamyšlení. Každá epidemie jednoho dne skončí a všichni, kteří před ní prchali jako šílenci, aby je snad u cílové pásky nedoběhla, v radosti nad vlastní spásou leccos ochotně prominou, aniž by si však uvědomili, že navždy ztratili kus osobní svobody,“ vysvětlil režisér Ladislav Langr. Ten hru zpracoval na motivy stejnojmenného románu francouzského filozofa a spisovatele Alberta Camuse a zakomponoval do ní nedávné covidové události z let 2020 a 2021.

Divadelní spolek Jiří uvedl premiéru dramatu Mor. U diváků měla úspěch

Premiéra se konala v neděli 19. března v Divadle Na Kovárně v Poděbradech, kdy na jednoduše komponované scéně se objevilo dvanáct členů spolku. Hereckým výkonem přesvědčila Jana Langr v roli lékařky Nathalie Rieuxové, dále upoutal Martin Daněk v postavě novináře a David Skrbek nejen jako sebevrah. Herecké situace ještě doplňovaly informační videoprojekce. Podle ohlasu a dlouhého závěrečného potlesku lze soudit, že inscenace diváky zaujala.

Milan Čejka