/FOTOGALERIE/ Při vyhlašování vítězů evropského šampionátu WAMT v Teplicích znělo patnáctkrát „poděbradské mažoretky". Vlastně osmnáctkrát, protože se vyhlašuje už od šestého místa. Po třech týdnech intenzivního přepracovávání choreografií od trenérů a po trénincích skoro každý druhý den si svěřenkyně Kláry Doležalové, Terezy Švandové a Natálie Kurkové dovezly nadílku medailí, o jaké se jim snad ani nesnilo. I když, možná snilo, protože co jiného si přát?

Poděbradské mažoretky na Mistrovství Evropy WAMT v Teplicích: 8x titul European Champion, 5x titul European Vicechampion a 2x II. European Vicechampion. | Foto: Peter Rus

O fantastické překvapení se v sobotu 28. května postaraly Barbora Švandová a Tereza Rusová, které jako jediné vystupovaly v dopolední části šampionátu v kategorii Open Baton - Solo - Kadet. Během tří týdnů trenérky holkám pěkně zatopily v přepracovaných sestavách. Tereza Rusová si navíc zapsala první soutěžní „dvojku" (dvojitá plná otočka pod vyhozenou hůlkou). A pak přišlo vyhlašování a přání se stalo skutečností - první a druhé místo v této tradičně velmi nabité kategorii bylo poděbradské.

Odpolední část začala doslova převlékacím peklem. Během hodiny měly zástupkyně lázeňského města šest skupinových vystoupení, a bylo až komické sledovat holky, které důstojně odpochodují z plochy a pak tryskem uhánějí do šaten. O nějakých devět hodin později bylo slyšet, jak pořadatelé volají poděbradské mažoretky šestkrát na stupně vítězů - pět zlatých a jedna stříbrná medaile.

Poté už soutěžily méně dramatičtěji a konečně byl i čas na oběd a zasloužený odpočinek. Sóla a dua seniorek jim v přehřáté hale - šampionát přivítal v soutěžním dni 295 vystoupení týmů a jednotlivců z České republiky, Chorvatska, Polska, Slovinska a Ukrajiny - úplně nevyšla, ale týmové pozice udržely zlatá Tereza Švandová a bronzová Andrea Plachá. Juniorská sóla ošetřila Aneta Otevřelová na nádherné druhé příčce z 19 soutěžících v kategorii. Mini formace Karkůlek, Popelek a Citrónků si odvezly medaile za třetí, druhé a opět druhé místo.

Poděbradské seniorky potřetí v řadě obhájily mažoretkový titul Mistr ČR

Celý večer pak fenomenálně uzavřela nejmladší Tereza Tomášová. Kromě zlaté medaile získala i vzpomínku na nádherný pocit sounáležitosti a podpory, když jí do rytmu hudby podporovala celá hala, včetně mažoretek ze všech zemí šampionátu, které byly zrovna v sále. A o tom to vlastně je - týmy sice soutěží mezi sebou do posledních sil, ale každá (nebo i každý) to dělají, protože mažoretkový sport milují.

Evropským šampionátem letošní jízda poděbradských mažoretek nekončí, protože nebudou chybět na WAMT World Championship, který se bude konat 22. až 26. června v chorvatské Crikvenici.

Kompletní výčet úspěchů poděbradských mažoretek na WAMT European Championship 2023 v Teplicích:

1. místo: Baton - Classic - Senior - Mistr Evropy

1. místo: Baton - Classic - Junior - Mistr Evropy

1. místo: Baton - Classic - Senior Mini - Mistr Evropy

1. místo: Baton - Classic - Junior Mini - Mistr Evropy

1. místo: Baton - Stage - Senior - Mistr Evropy

1. místo: Open Baton - Solo - Kids - Tereza Tomášová - Mistr Evropy

1. místo: Open Baton - Solo - Kadet - Barbora Švandová - Mistr Evropy

1. místo: Open Baton - Solo - Senior - Tereza Švandová - Mistr Evropy

2. místo: Baton - Stage - Junior - Vicemistr Evropy

2. místo: Open Baton - Junior Mini - Vicemistr Evropy

2. místo: Open Baton - Senior Mini - Vicemistr Evropy

2. místo: Open Baton - Solo - Kadet - Tereza Rusová - Vicemistr Evropy

2. místo: Open Baton - Solo - Junior - Aneta Otevřelová - Vicemistr Evropy

3. místo: Baton - Senior Mini - 2. Vicemistr Evropy

3. místo: Open Baton - Solo - Senior - Andrea Plachá - 2. Vicemistr Evropy

4. místo: Baton - Solo - Senior - Klára Tázlerová

4. místo: Open Baton - Duo - Senior - Klára Matějková a Agáta Škopková

5. místo Baton - Solo - Senior - Kateřina Suchánková

Peter Rus