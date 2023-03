Studenti poděbradského Gymnázia Jiřího z Poděbrad se ve středoškolské futsalové lize po roce opět probojovali mezi osm nejlepších českých týmů a v konferenčním finále „Západ“ si zahrají o republikové finále.

Futsalový tým poděbradského gymnázia. Horní řada zleva: Kryštof Křička, Matěj Severa, Vojtěch Šifta, Robert Kostinek, Filip Horna, Josef Černý, Jakub Valtr. Dole zleva: Jakub Svoboda, Kryštof Hanzal, Jakub Vokatý. Ležící: Václav Kratěk. | Foto: Václav Kratěk

Když se futsaloví parťáci z poděbradského gymnázia ve čtvrtek 16. února ráno potkali před finále středočeské divize, aby poměřili síly se studenty z gymnázií z Kladna a Kutné Hory a střední odborné školy v Dubně, měli za sebou už tři kola středoškolské ligy.

V prvním, ryze poděbradském, kole přejeli EKO gymnázium, porazili i hotelovou školu a spolu s ní zamířili do druhého kola.

Druhé kolo popsal trenér Vladislav Pinkas jako nejvíce infarktovou záležitost celé sezony. „Zatímco SPŠ strojírenská Kolín byla jen do počtu, my trochu podcenili hotelovku a ta nám vrátila porážku z prvního kola. Pak SOŠ stavební Kolín porazila hotelovku a my porazili SOŠ stavební Kolín. O našem postupu ze druhého místa za SOŠ stavební Kolín tak rozhodlo pouze skóre z minitabulky těchto tří týmů,“ přiblížil Vladislav Pinkas.

Ve třetím kole ligy poděbradští studenti už žádné komplikace nepřipustili. Gymnazisty z Nymburka vyprovodili 6:2 a po výhře 5:2 nad Gymnáziem Čáslav se jim otevřely dveře do středočeského finále.

Vraťme se nyní na divizní finále. Když se kluků zeptáte, kdo je v mančaftu nejdůležitější, svorně odpoví, že nejdůležitější je tým! Tým, ve kterém si navzájem věří, dokáží jeden druhého podržet, zaskočit za sebe. Nikdo si tady na hvězdy nehraje. A právě dokonalá souhra týmu přinesla svoje ovoce.

Po výhře 2:0 nad Gymnáziem Jiřího Ortena Kutná Hora a líté vítězné bitvě 4:2 se Sportovním gymnáziem Kladno, nastupovali borci ke třetímu zápasu proti SOŠ Dubno, které ztratilo bod za remízu s Kladnem, už jako jasní vítězové a porážka 2:4 na tom nemohla nic změnit.

Teď tedy před touto partou vedenou hlavním trenérem Vladislavem Pinkasem a trenérem techniky a fint Pavlem Strejčkem stojí výzva v podobě konferenčního finále Západ, kde se o „republiku“ porvou s vítězi divizí Sever, Západ a Praha.

Co jim popřát? Užijte si to kluci!

Václav Kratěk