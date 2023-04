/FOTO, VIDEO/ Expozice s názvem Ludvík Kuba - Obrazy připomíná letošní 160. výročí umělcova narození a od soboty 15. dubna nabídne široký průřez bohatým autorovým dílem. Na výstavě v poděbradské Galerii Ludvíka Kuby budou zastoupeny jak malířovy rané práce, tak i obrazy z padesátých let 20. století.

Poděbradský rodák Ludvík Kuba (1863 - 1956) při práci ve svém ateliéru. | Foto: se svolením Galerie Ludvíka Kuby

„Pro malířskou tvorbu Ludvíka Kuby je charakteristická výrazná barevnost, silné světelné napětí a uvolněný štětcový rukopis, který v některých vyjádřeních nabývá až expresivního výrazu. Někdy bývá označován za umělce dvou století či jako poslední impresionista,“ vysvětlil ředitel galerie Vojtěch Odcházel, který bude mít při zahájení úvodní slovo.

Vernisáž v sobotu 15. dubna od 16 hodin doprovodí zpěvem slovanských národních písní ze sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech Václav Dlask. Lázeňská retrospektivní výstava bude otevřena do neděle 30. července.

Ludvík Kuba bývá označován jako umělec dvou století, poslední impresionista. Jeho malířský rukopis ovlinilo studium uměleckých škol doma, i v zahraničí a také časté zahraniční pobyty. Ludvík Kuba získal výtvarné vzdělání nejprve soukromým studiem u Karla Liebschera a na počátku devadesátých let studoval krátce i v ateliéru Maxe Pirnera na pražské Akademii. V roce 1893 odjel do Paříže s cílem věnovat se výhradně malířství. Ve francouzské metropoli navštěvoval soukromou Académie Julian a blíže se seznámil s dílem impresionistů a secesí. Z uměleckého hlediska se pro něj stal zásadní mnichovský pobyt v letech 1896 – 1904. V Mnichově studoval v soukromé škole slovinského malíře Antona Ažbeho a mohl se zde seznámit s dílem nově založenéno spolku Mnichovské secese. Později přesídlil do Vídně, kde vystavoval v rámci uměleckého spolku Hagenbund. Pravidelně se také vracel do Čech.

