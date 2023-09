Soundtrack v Poděbradech nabídl hvězdný program. Představil se i handpanista

/VIDEO, FOTO/ Mezinárodní festival Soundtrack v Poděbradech každoročně nabízí to nejlepší propojení filmové hudby a multimédií. Přináší program největších hvězd filmového hudebního průmyslu a špičku domácí populární scény. Letošní osmý ročník se rozrostl do nových míst. Přibyla nová stage, kterou pořadatelé zasadili do nádherného prostoru zámecké zahrady.

Honza Ponocný alias Circus Ponorka na Soundtracku Poděbrady. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický