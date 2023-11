/FOTO/ Swap bazar neboli výměnný trh bude v sobotu 25. listopadu od 10 do 15 hodin v prostorách Domu dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech součástí komunitního setkání s názvem Vánoční Symfonie. Zájemci si tam mohou projít stánky nebo jen si příjemně poklábosit při setkání s místními.

Swap bazar v prostorách Domu dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech. | Foto: Jana Krčmová

„Udělejte průvan ve skříni a přineste to, co doma již nepotřebujete, ale může posloužit někomu jinému. Nevybíráme žádné poplatky, vše je na dobrovolné bázi, tedy i příspěvek na provoz a organizaci,“ vyzvaly veřejnost pořadatelky výměnného trhu z Blešky, která působí pod hlavičkou Rodinného centra Rodina a dítě v Poděbradech.

„Přijďte na swap zároveň objevit poklady, dárky, nádobí a spoustu dalších zajímavých věcí. Máme toho již hodně nastřádaného a budeme rádi, když vy si toho co nejvíce odnesete. A co zbude, to odvezeme protříděné na charitu. Pokud budete chtít na místě pomoci s tříděním nebo úklidem, budeme rády,“ dodaly organizátorky.

Co je swap bazar Výměna oblečení pro děti i dospělé, hraček, knih a ostatních potřeb z domácnosti – vše co již někdo nepotřebuje a ostatním ještě poslouží. Bude pro ně vyhrazeno místo, kde si je budou moci zájemci vybrat. Třeba zase na oplátku přinese někdo něco, co ocení a potřebují jiní. Jak to funguje? Přinesete věci, které již neupotřebíte v domácnosti, a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete nebo se vám líbí zdarma. Vše je možné přinést po celou dobu akce. Není omezené množství. Pořadatelé však budou vděčni za příspěvek pro další provoz. Organizátoři si také vyhrazují právo stanovit vstupní poplatek. Žádané není to, co by už mělo skončit v kontejneru na textil - děravé, seprané, vytahané oblečení či obuv, rozbité spony, zipy apod. Podmínkou je přinést vše v dobrém stavu, co ještě může sloužit dál. Nevyužité věci, budou po skončení použity pro další „Blešky“ nebo předány místním charitativním organizacím.

Dobrovolnická akce se koná pod záštitou a s podporou Rodinného centra Rodina a dítě v Poděbradech. Aktuální informace a pravidla se lze dočíst ZDE. Prostory poskytl Dům dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech.