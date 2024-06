Olympijský oheň dorazil minulý čtvrtek do Vertou.

Na své cestě z řecké Olympie do Paříže, jež se letos stane dějištěm XXXIII. letních olympijských her, olympijský oheň doputoval i do francouzského Vertou, jednoho z partnerských měst Poděbrad. V ulicích ho přivítaly davy místních obyvatel a návštěvníků.

Mezi přítomnými hosty nechyběli ani starosta Poděbrad Roman Schulz a místostarosta Miroslav Holas, které na tuto významnou událost pozval starosta Vertou Rodolphe Amailland.



Klára Zubíková

mluvčí radnice