Podzimní sezóna vrcholí a tak po MČR FISAF ve sportovním aerobiku bylo v sobotu 23. října Mistrovství republiky Českomoravského poháru.

Děvčata z poděbradského Sokola na MČR v aerobiku a dalších závodech | Foto: Archiv klubu

Naše závodnice neponechaly náhodě přípravu a tak si mohly odvést krásné Českomoravské poháry! V kategorii 6–7 let si zlatý vybojovala Sofie Novotná. V kategorii 8–10 let jsme zaznamenaly nevídaný úspěch na stupních vítězů. Na 2. místě se umístila Karolína Veselá a na 3. místě při svém prvním startu Karolína Křižková. Na 5. místě v této kategorii ještě Julie Vitoušová. V kategorii 11–13 let moc pěkné 3. místo Bára Hurychová. V kategorii dua 8–10 let na 3. místě Vanessa Hubalovská a Agáta Novotná, na 5. místě Kateřina Děčková a Karolína Křižková. V soutěži se také uděloval titul Miss sympatie a ten si odnesla dvě naše děvčata Kája Veselá a Bára Hurychová.