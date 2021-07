/FOTOGALERIE/ I přesto, že letošní jarní soutěžní sezóna byla velmi zkrácená, naše závodnice stihly 3 soutěžní kola Bohemia Aerobic Tour, jeden závod master class Fisaf v Semilech a jeden závod Žij pohybem v Praze.

Poděbradské závodnice se na soutěži v aerobiku umístily na krásných místech. | Foto: Monika Sobotková

Výsledky ze 3.kola v Náchodě:

Kategorie do 6 let :

1. místo Sofie Novotná

2. místo Tereza Grandischová

6. místo Nicol Sedláčková finále Lucie Továrková

Kategorie 7-8 let:

4. místo Klaudie Kadlecová

5. místě Julie Vitoušová

Kategroie 9 - 10 let:

1. místo Míša Pospíšilová

Ve finále Vanessa Hubalovská, Kája Veselá a Justýna Fejfarová

Kategorie 11 - 13 let:

6. místo Anna Vaněrková

Ve finále také Agáta Novotná, Marijana Šípková, Tereza Pospíšilová a Eliška Točíková

Kategorie 14 - 18 let:

Ve finále zacvičila Eliška Hněvsová a Nikola Dobrkovská