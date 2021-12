Finalistky si možná poprvé užily, snad ne na dlouho poslední, diskotékové prostředí a světelnou show, kterou organizátoři zajistili v místní Sokolovně. V kategorii do 6 let na 1. místě Eliška Podhajská a ve finále Lucie Továrková a Nikol Sedláčková. V kategorii 7–8 let si zlatou finálovou medaili přivezla Klaudie Kadlecová a bronzovou získala Julie Vitoušová. V Kategorii 9–10 let prvenství potvrdila Michaela Pospíšilová. Ve finále této kategorie se umístila Vanessa Hubalovská a Justýna Fejfarová. V kategorii 11–13 let byla tentokrát jedinou závodnicí Tereza Pospíšilová a zacvičila si ve finále.