Největší radost nám však udělali mladí jachtaři ve třídě Cadet. Na letošním prázdninovém táboře úplně nově sestavené posádky Karbusický Jaroslav – Bulušek Matěj a Svoboda Petr nejml. – Horynová Alexandra obsadily v silné konkurenci 5. a 6. místo a to jen díky začátečnické chybě na startu 3. rozjížďky, jinak zle proháněli závodnickou špičku.

Ve dnech 28. a 29. srpna 2021 se sjela k závodu poměrně velká konkurence lodí ve třídách Pirat – 10 lodí, Fireball 6 lodí a Cadet – 9 lodí. Zejména pro lodní třídu Pirat to byl i prestižní závod přidělením statutu republikového poháru a krajského přeboru. Mládežnické lodní třídě Cadet byl na poslední chvíli přidělen taky statut republikového poháru.

Poděbradská regata Hurá do školy! na Rozkoši. | Foto: Vlastimil Šindýlek

/FOTOGALERIE/ Tradiční poděbradský závod „Hurá do školy“ se oddílu jachtingu TJ Bohemia Poděbrady podařilo uspořádat ve spolupráci s TJ Slávia – jachting Česká Skalice na vodní nádrži Rozkoš. Tradice závodu byla zachována i přes drastická omezení užívání loděnice jachtingu v Poděbradech na Jezeře ze strany bývalých členů oddílu jachtingu.

