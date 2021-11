Akci pořádá nezisková organizace POINT Milovice ve spolupráci s Městem Milovice a koná se v prostorách atria Radnice. Téma letošního ročníku bylo více než aktuální: Sociální služby pro rodiny s dětmi v ozvěnách pandemie. Setkání se zúčastnilo na 40 lidí z řad poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny s dětmi, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních neziskových organizací, fyzických a právnických osob a zástupců veřejné správy z Milovic, Lysé nad Labem, Nymburku, Poděbrad aj.

Sál byl plný a všude byla cítit radost, že se organizace a jednotlivé osoby se mohly opět setkat a navzájem posdílet své zkušenosti za poslední roky. Program byl založen na prezentaci 10 poskytovatelů. Úvodního slova se chopila místostarostka Města Milovice Ludmila Šimková, která následně zahájila prezentační blok příspěvkem o práci na radnici v době pandemie. V dalším příspěvku předvedla ředitelka České asociace streetworkerů Helena Kotová vizi budoucnosti nízkoprahových zařízení a terénní práce a po ní následovala prezentace POINT Milovice, konkrétně činnosti nízkoprahových klubů.

Dopolední blok ukončil lyský Domácí hospic Nablízku, jehož příspěvek představil činnost organizace velmi lidským příběhem, kterým zúčastněné osoby hluboce zasáhl. Během polední pauzy probíhal mini NGO market, kde mohli zástupci neziskových organizací prezentovat své promo materiály, síťovat a zároveň se občerstvit čerstvě napečenými řízky.

Odpolední blok uvedl odborný referent pro národnostní menšiny Krajského úřadu Cyril Koky a po něm se prezentovalo další středisko POINT Milovice – SAS / POINT Rodina., nechyběly ani neziskové organizace Romodrom, Respondeo, práci se závislými klienty v pandemii přiblížily organizace Laxus a Semiramis Nymburk. Odpolední blok zakončily obsáhlou prezentací pracovnice Centra zdravotnických a sociálních služeb Poděbrady. Na závěr se konala krátká diskuse

Kromě prezentujících organizací se na konferenci sešli také zástupci OSPOD Milovice, Lysá, Nymburk a Poděbrady i lokálních úřadů práce, ředitelky ZŠ Lysá nad Labem.

„Setkání se velice povedlo,“ hodnotí akci ředitelka POINT Milovice Martina Ozorovská, „ukázalo se zde především to, jak důležitá byla v době pandemie role jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb i to, že se v období pandemie zvýšila prestiž sociální práce jako profese. Za což jsem velmi ráda.“ Pozitivně hodnotí setkání také místostarostka Města Milovice Ludmila Šimková: „Bylo to milé setkání, ukázalo se tu mj., jak je důležité v sociálních službách držet spolu. Propojovat se, spolupracovat a pomáhat si. V plném sále bylo cítit radost z toho, že se můžeme opět všichni sejít, i naděje v lepší zítřky nejen v sociálních službách.“

Nezbývá než sociálním službám a jiným subjektům podporující rodiny s dětmi popřát mnoho štěstí do dalších dvou let a těšit se na další setkání.

Autor: Kateřina Kavalírová

