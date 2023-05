/FOTOGALERIE, VIDEO/ Osmý ročník rybářských závodů „O pohár předsedy Středočeského územního svazu“ se uskutečnil o víkendu 13. a 14. května na pískovně v Pískové Lhotě u Poděbrad. Klání se zúčastnilo 209 vyznavačů Petrova cechu různých věkových kategorií. Nejprve se utkali dospělí, o den později děti a mládež. Za oba dny bylo dohromady uloveno 620 kilogramů ryb (dospělí 388 kilogramů, děti a mládež 232 kilogramů).

Z osmého ročníku rybářského závodu pro děti „O pohár předsedy Středočeského územního svazu“ v Pískové Lhotě. | Foto: Václav Šámal

V sobotu 13. května se na pískovnu sjelo 95 závodníků nejen ze Středočeského kraje, ale i ze severních a západních Čech a z Prahy. Startovalo rovněž šest žen.

Za větrného počasí nejvíce dařilo Matěji Skalickému (MO Příbram), který ulovil 51,04 kg ryb, druhý skončil Adam Frank s výkonem 50,98 kg a třetí byl Milan Tkáč (MO Kolín) s úlovkem 31,63 kg ryb.

„Opět se ukázalo, že zdejší pískovna není lehká voda. Věřím, že si to všichni účastníci užili, i když jsem čekal více úlovků,“ komentoval sobotní dění na pískovně předseda Středočeského územního svazu Dušan Hýbner.

O to víc je pak pískovna složitější pro děti a mládežníky. Přesto někteří z nich dosáhli velmi dobrých výsledků, se kterými by se neztratili ani mezi dospělými.

Na Pískovou Lhotu přijelo 96 dětí ve věku do 15 let a 18 závodníků do 18 let. Většina byla ze středních Čech, ale nechyběli ani mladí rybáři z Prahy a Žatce.

Jak už bývá zvykem, tak více jak polovina startovního pole dorazila již v sobotu a na pískovně nocovala ve stanech a bivacích. Někteří za doprovodu rodičů, jiní zase se svými vedoucími rybářských kroužků.

Pro děti je to zážitek navíc. Organizátoři ze Středočeského územního svazu pro ně připravili nejen večeři, ale i snídani a během závodu svačinu včetně pitného režimu, a to vše zdarma.

„Spatřujeme v tom další možnost, jak děti přilákat do přírody, ke sportovnímu rybaření. Práce s dětmi je pro náš územní svaz jednou z největších priorit, rybářské kroužky od nás dostávají maximální podporu,“ uvedl Dušan Hýbner.

Některé děti nemohly dospat a už po čtvrté hodině ranní vylézali ze svých spacáků.

Krásným úlovkem se zaskvěl Viktor Budský (MO Čelákovice), jenž ulovil 10 kg kapra, což mu stačilo k vítězství v kategorii mládež. Za ním skončili Adam Charvát (MO Žatec) s 9,92 kg ulovených ryb a Radim Percl (MO Čáslav) s výkonem 7,9 kg.

Výborné výkony předvedli nejlepší v kategorii dětí do 15 let, kterou ovládl Štěpán Čepelák (MO Kouřim), když nalovil 23,20 kg ryb, druhý skončil Jan Vávra (MO Čáslav) s výkonem 16,75 kg a třetí příčka patřila Matyáši Vodvářkovi (MO Bělušice) s úlovkem 15,45 kg ryb.

První tři v každé kategorii si odnesli krásné poháry, s cenami se dostalo na všechny účastníky, takže nikdo z pískovny neodjížděl s prázdnou.

Závod se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

„Věřím, že si to děti tady užily, a že se s mnohými za rok potkáme zase. Chtěl bych poděkovat všem našim vedoucím kroužků, kteří děti přivezli, protože vím, jak velkou zodpovědnost na sebe berou. Chci poděkovat dětem za účast a pak všem rodičům, kteří je sem přivezli. V neposlední řadě pak chci poděkovat celému týmu organizátorů, kteří se tu po tři dny snažili nejen všem vyhovět, ale dělali vše proto, aby závody proběhly ke spokojenosti všech, byť zavděčit se nejde všem,“ dodal předseda Středočeského územního svazu Dušan Hýbner.

Václav Šámal