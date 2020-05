Páťačka Tereza využívá nucený pobyt doma aktivně

Už jsme doma pátý týden. Od té doby, co se zavřela škola, skoro nikam nechodíme. Od pondělí do pátku se s mamkou doma učíme. Většinou jen dopoledne. Když je hezky, chodíme na procházky do přírody – samozřejmě s rouškou. Ty nám šije babička. Většinou se procházíme mezi poli, abychom nikoho nepotkali. Někdy to jsou spíš túry než procházky – už jsme takhle ušli i 9 km.

I nucený pobyt doma mohou děti trávit aktivně. | Foto: zdravijakovasen.cz