/FOTO, VIDEO/ Více než 75 tisíc korun na dobrou věc se podařilo vybrat v sobotu 8. července díky charitativnímu fotbalovému zápasu SK Kostelní Lhota stará garda - SK Slavia Praha ženy. Peníze pomohou zajistit co možná nejpříjemnější zbytek života malé Lucinky Brejlové, která trpí nevyléčitelnou mukopolysacharidózou.

Z charitativního fotbalového zápasu v Kostelní Lhotě na podporu nevyléčitelně nemocné Lucie Brejlové. | Foto: se svolením Tomáše Drobného

Kdo třeba ještě nestihl přispět, může tak nadále učinit převodem libovolné finanční částky rovnou na účet rodiny 268128822/0300. Vzhledem k stále náročnější péči o Lucinku bude jakákoliv další podpora skvělá.

Součástí utkání v Kostelní Lhotě, na který se prodalo více než 220 vstupenek, byla také dražba šesti fotbalových dresů s podpisy hráčů. V součtu vynesla 23 400 korun. Podepsaný dres dostala od slávistek i Lucinka a nejraději by ho měla pořád na sobě.

Slávistky se představily v Kostelní Lhotě také v roce 2016 v rámci oslav 95 let sportu v obci. Tehdy zvítězily 7:2, po sedmi letech přidaly ještě dva góly navíc a vyhrály 9:2.

Mukopolysacharidóza – typ III.

Velmi závažná forma onemocnění, do současnosti naprosto nevyléčitelná. Vzhledem k téměř k normálnímu vzhledu je diagnóza stanovena většinou velmi pozdě. Děti dosahují téměř normálního vzrůstu, u tohoto typu se projevuje nejméně tělesných změn. Srdce a oči nejsou poškozeny. Časté jsou poruchy sluchu, střevní obtíže – průjmy a též později záchvaty křečí. V popředí je rychle pokračující porucha inteligence. Časté zaskakování, dušení. Velkým problémem je značná hyperaktivita a nespavost. Postupně je dítě odkázáno na invalidní vozík a krmení sondou. Průměrný věk dožití je 14 let. V České republice jsou i dvě děti starší 25 let. Péče o ně je velmi náročná.

Tomáš Drobný, starosta obce Kostelní Lhota