/FOTOGALERIE/ Další ročník turistické a cyklistické akce s názvem Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka uspořádali v sobotu 29. května členové spolku Dobšané. Náš bývalý rodák a reprezentant ČR v cyklokrosu udělil akci záštitu.

Turisté a cyklisté měli cíl v Keltských Dobšicích. | Foto: Oldřich Novotný

V cílovém místě u Dobšického šenku v obci Dobšice vše připravil člen Dobšanů "Klub Zoufalých turistů". Do Dobšic přijelo nebo přišlo na cca 80 návštěvníků. Jedna rodina přijela až z Teplic, jiná z Nové Paky. Turisté se mohli také podívat do Expozice významných rodáků a spolků. Tradičně bylo otevřeno i Muzeum Keltů, jehož dozor zajistili členové našeho spolku. Do Muzea Keltů přišlo na cca 25 dospělých a dětí.