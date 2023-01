Technicky nebyla výroba šperků jednoduchá, protože se jednalo o poměrně velké a těžké náušnice a náhrdelník. Byla to ale výzva a ty má výtvarnice v oblibě, protože jí neustále posouvají dál. Na látky z organzy pro tuto kolekci využila digitální tisk detailů svých originálních skleněných děl. Velmi kvalitní potisk zajistil látce sytou a výraznou barvu, která na pódiu doslova zářila. Tato trojice patřila dozajista k nejvýraznějším dílům celé přehlídky. Na druhé trojici spolupracovala paní Tauchmanová s bižuterní společností Misamo Michaely Möllerové. Ta se věnuje výrobě velmi originálních šperků, které jsou mnohdy zdobené drahými kovy. Je vidět, že dámy si profesně i soukromě rozumějí, protože spojení modelů a bižuterie velmi dobře korespondovalo.

Jednoduché elegantní modely v jemných barvách a výrazné, designově náročné šperky se držely podtitulu společnosti Misamo a to Tichá elegance. Letošní ročník se opravdu velmi povedl. Je vidět, že výtvarníci, designéři, skláři, šperkaři, prostě všichni, co se na akci podíleli, vrhli veškerou svoji energii do přípravy a realizace přehlídky. A když něco dělají, dělají to na maximum. Jen s takovými lidmi, kteří milují svoji práci, nezanikne žádné řemeslo. Myslím, že naši předci by z této generace měli radost. A určitě je i dobrou inspirací generací budoucích. Ještě jednou díky všem za krásný a inspirativní večer.

Autor: Petra Glosová

