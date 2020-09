Michale, je tohle Vaše první návštěva Poděbrad?

Rozhodně ne. Jezdím sem dlouho, mám to tady rád. Pojí mě přátelství s Lukášem Kladívkem a několikrát jsem se tady zúčastnil místních sympozií Woodoo Session, která Lukáš organizoval. Každopádně Poděbrady jsou pěkné město a zdejší návštěvy jsou vždycky inspirativní.

Na co se mohou diváci na Vaší aktuální výstavě v poděbradské Galerii 18 (G18) těšit? A k čemu odkazuje název výstavy Kódy?

Mohou se těšit na sérii obrazů, která je průřezem mé tvorby za poslední tři roky. Zahrnul jsem do ní díla, která se objevila na předchozích větších výstavách Analfabet (Trafo Gallery, 2017) a Babylon (Villa Pellé, 2018), jsou tam ovšem i novější kousky, které jsem vytvořil v nedávné době a byly zahrnuté například do přehledové výstavy v Domě umění v Opavě na přelomu roku. Je zde také menší instalace z kusů karoserie, kterou různě vozím s sebou a obměňuji ji. Dneska už z toho zbyly jenom čtvery dveře a „hauptny“ (smích). Baví mě hrát si, experimentovat. Jsou tady i věci s neonovými trubicemi, s nimiž v poslední době hodně pracuji. Ovšem tahle výstava, jak už název napovídá, Kódy, je hodně zaměřená na písmové obrazy, gestické záznamy, kódy, šifry. V současné době probíhá ještě jiná moje výstava v Galerii U Betlémské kaple v Praze (Polis, do 6. září, pozn.), která zase shrnuje jiné moje období a díla, kde se zabývám detailní kresbou, malbou a kde zpracovávám pohledy na městskou krajinu. Zajímají mě městské struktury, ale je to provázané i tím, že písmo, které se objevuje na této výstavě, tak se prolíná celou mojí tvorbou, to znamená, že i ty detailní kresby městský struktur tohle obsahují, a to písmo se zase v menším objevuje na těch domech, které jsou tam zobrazené.

Jakým způsobem vlastně Vaše „zakódované“ obrazy vznikají?

To má delší historii. V devadesátých letech mě hodně zasáhla vlna graffiti a pouličního umění, dlouhou dobu jsem maloval, nicméně postupem času se to u mě překlopilo ve volnou tvorbu. Zároveň mě hodně baví cestovat – v roce 2005, když jsem byl v Brazílii, tak jsem v São Paulu objevil speciální graffiti subkulturu, která má své vlastní písmo pixação. Město jím bylo zahalené jako pavučinou, domy pokryté od úrovně ulice až do nejvyšších pater. Právě tihle writeři, kteří se tím zabývají, po sobě lezou, dělají třeba lidský žebřík a podobně. Později jsem o tom viděl i nějaké dokumenty, které mě hodně zaujaly. Nicméně když se vrátím k tomu, co na tom výrazně chytlo mě, je styl toho písma. Někteří z těch kluků umí sotva psát, takže je jejich písmo dost intuitivní, deformované, ovlivněné runovým písmem, německou frakturou nebo i logy heavymetalových kapel, které jsou právě v Brazílii hodně populární. Je to velmi osobité. V té době, když jsem tam byl, tak jsem to hodně nasál a na základě téhle zkušenosti jsem si vytvořil vlastní abecedu. Od té doby se přes různé peripetie vyvíjela. Podobně jako když se dítě učí psát, tak se postupně rukopis mění, až se na něčem ustálí. Také cítím, jak už ty znaky dělám dlouho, že tam dochází k různým novým spojům… Je to individuální vývoj písma v malém. To tedy používám ve svých obrazech. Baví mě do nich vpisovat kódy, vzkazy, ať už je to v linkových, řádkových zápisech, kdy používám hodně barvy, která teče ještě do dalších vrstev, anebo mám na této výstavě také zástupce obrazů, kdy jsem tohle písmo zapisoval na soustředné kružnice jako analogii k zápisům podobně jako u vinylů, cédéček, harddisků. Jde i to, že se tam pak vejde nepoměrně víc záznamu. Vypočítal jsem, že kdybych roztáhl linku z obrazu velikosti metr na metr, který je vytvořený tímhle způsobem, bude mít záznam asi 120 metrů na délku! Baví mě i ty analogie soustředných kružnic, kdy to vypadá jako reproduktor nebo to může vypadat jako pohled do nějaké kostelní kopule… Je zde i souvislost s barvami, které používám vždycky jiné, kontrastní, takže to může pokaždé navodit úplně jinou atmosféru.

Ve své tvorbě se věnujete také vytváření velkoplošných nástěnných maleb, tzv. muralů. Bylo by možné čtenářům vysvětlit, oč jde, a případně jim odtajnit, na jaký ze svých muralů jste nejvíce pyšný?

Je to pravda, tvorbě muralů se také věnuji. Zrovna tenhle rok se to sešlo a vytvořil jsem jich pět velkých v řadě. V květnu jsem se trošku „hecnul“ a udělal takovou větší věc. Během 23 dní jsem pokryl za pomoci několika dalších kolegů svým autorským muralem Kosmos velkou skladovou halu v sousedství pražského letiště, která měla 350 metrů na délku a 15 metrů na výšku, takže to dalo dohromady téměř 5 000 metrů čtverečních. Je to určitě jeden z největších muralů ve střední Evropě, možná z deseti na světě. To byl dost zajímavý a ze všech možných hledisek cenný projekt a pro mě velká zkušenost. Naposledy jsem před čtrnácti dny společně s Ondřejem Vyhnánkem dokončil mural Krystal v Plzni na street art festivalu Wallz. Jsem mimochodem rád, že další taková akce v Čechách vznikla a založila se tam snad i tradice, že se to bude opakovat. Tenhle mural nebyl tak ohromující velikostí, ale zase byl velmi propracovaný do detailu, a proto i z něj mám velkou radost.

Děkuji za rozhovor.

Výstava Michala Škapy v G18 na Jiřího náměstí 18 je otevřena vždy od čtvrtka do neděle od 15.00 do 19.00. Dernisáž a komentovaná prohlídka s autorem proběhnou 18. září od 19.00.

Autor: Petra Loučová