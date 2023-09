/FOTOGALERIE, VIDEO/ Osmý ročník Oškobržské zpátečky, tedy charitativního běhu pro Nadační fond dětské onkologie Krtek se uskuteční v sobotu 16. září od 14 hodin. Jedná se o běh pozpátku a pochod na kopec Oškobrh.

Oškobržská zpátečka v roce 2019. | Foto: se svolením obce Opolany

„Na místo akce se zájemci dostanou po silnici z obce Opolany do Opolánek, v této vesnici nutno zahnout směrem přes Sánský kanál a dál právě ke kopci Oškobrh,“ vzkázali pořadatelé.

Zdroj: Youtube

Prezentace účastníků začne ve 13 hodin. Poběží se čtyři kategorie: děti do 10 let, děti do 15 let, ženy a muži. Dětská trať je dlouhá 400 a 800 metrů. Do kopce se běží pozadu, z kopce popředu. Start dětské kategorie bude ve 14 hodin. V ženské a mužské kategorii se poběží trať dlouhou 4000 metrů a startuje se zhruba ve 14.30 hodin.

Další kategorie bude volná, tedy pro seniory a účastníky, kteří nemohou běžet, ale svou účastí chtějí skvělou dobročinnou akci. Celý výtěžek bude letos opět věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Podrobnosti jsou na webových stránkách obce Opolany.