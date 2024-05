Na druhé kolo Českého skokového poháru přijel Aleš Opatrný do Hradištka u Sadské s jasným cílem. Chtěl si hned zkraje sezony zajistit účast v podzimní Super Grand Prix, aby se v dalších měsících mohl věnovat více reprezentačním výjezdům. Úkol splnil.

Domácí parkurová extraliga pokračovala během druhého květnového týdne v Hradištku u Sadské, kam se sjela nejen početná, ale také silná konkurence. Stavitel kurzů Jan Šíma perfektně odhadl osmatřicetičlenné startovní pole Velké ceny a připravil parkur s výškou překážek 145 centimetrů, který dokončilo bez penalizace devět dvojic.

Desátým postupujícím do finále byl shodou okolností účastník, jenž inkasoval jediný trestný bod za překročení času. Byl jím Václav Horký s valachem Christian Liberty a se zkráceným kurzem si poradil výborně. Další penalizaci nepřidal a věděl tak, že má velkou šanci se posunout ve výsledkové listině o několik příček výš.

Naopak Kateřina Zigová na klisně Summer Coat inkasovala osm trestných bodů za dvě chyby, a navíc měla poměrně dlouhý čas, tudíž jí bylo jasné, že na stupně vítězů to tentokrát nestačí. Ani Linda Portychová se nedočkala dvojité nuly. Na hřebci Lorentzh2 dokončila se čtyřmi body v čase 51,03.

První, kdo překonal obě části soutěže s čistým štítem, byl Radek Šídlo ve dvojici s valachem Inos del Maset. Z vedoucí pozice se ho podařilo sesadit Michaele Refkové na valachovi Cessario, jelikož inkasovala čtyři trestné body. Dvě shození zaznamenala Žaneta Pokorná s valachem Cameleon Z HDH, a i když se zařadila až za Kateřinu Zigovou, se svým výkonem v Hradištku mohla být spokojena.

Obhájce loňského vítězství z Velké ceny Hradištka Martin Šoupal s valachem Chique-k Van 't Kattenheye Z byl hodně motivovaný a chtěl si triumf spojený s postupem do finálové soutěže celé série zopakovat. Přestože dokončil opět bez penalizace v solidním čase 51,43, tak věděl, že na startu jsou ještě tři velmi silní soupeři.

Hned první z nich, Přemysl Adam na hřebci Cachas, Šoupala odsunul na průběžnou druhou příčku, když nejrychlejší čas stlačil na 48,57 sekundy. Jenže Aleš Opatrný v kombinaci s valachem Human Leaque našel ještě rychlejší způsob pro překonání všech nástrah parkuru a časomíra se při jeho průjezdu cílem zastavila na hodnotě 46,52.

Poslední na startu zůstal Marek Klus na valachovi Liverpool 2. Začal velmi dobře, ale pak přišla chyba a chvíli poté ještě jedna. Osm trestných bodů v čase 48,63 stačilo jen na osmé místo před Zigovou a Pokornou. Sedmá byla Refková, šestá Portychová, páté místo patřilo Horkému a čtvrté Šídlovi. Aleše Opatrného na pódium pro nejlepší trojici doprovodili Přemysl Adam s Martinem Šoupalem.

„Ve Velké ceně Hradištka startovaly opravdu velmi kvalitní dvojice a náročnost parkuru tomu odpovídala. Klobouk dolů před stavitelem. Ačkoliv byl kurz velmi dlouhý a některým koním ke konci docházely síly, nakonec to vyšlo skvěle. Pětadvacet procent čistých je přání každého stavitele,“ pěl chválu na adresu Jana Šímy vítěz hlavní soutěže v televizním rozhovoru po slavnostním vyhlášení výsledků.

„Já jsem měl výhodu, že jsem startoval předposlední. Human skákal fantasticky, vše mi vyšlo podle plánu, ale věděl jsem, že mám ještě Marka v zádech. Naštěstí pro mě měl chybu, ale do pětky to měl rozjeté velmi dobře a do té doby byl možná i rychlejší než já. Myslím si však, že svoji roli sehrála ještě trochu menší zkušenost koně,“ zhodnotil Aleš Opatrný, který je rád, že si hned při prvním startu v letošním Českém skokovém poháru zajistil účast ve finálové Super Grand Prix.

„Mám již nějaký závodní plán se synem a s Marianou Michlíčkovou. Oba směřují na mistrovství Evropy, a i já sám mám poměrně nabitý sportovní program. Minulý týden jsme byli s týmem v Mannheimu na evropském Poháru národů. Další týmová soutěž EEF série nás čeká za necelých pět týdnů v Šamoríně a pak se vše bude odvíjet od toho, zda se kvalifikujeme do semifinále, respektive finále. Podle toho se budu rozhodovat, jestli se ještě na nějaké kvalifikační kolo Českého skokového poháru vypravím,“ dodal Aleš Opatrný.